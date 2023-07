Koszałek pływa w Gdańsku, ale może kiedyś wróci na Jamno

W 2021 roku w miejsce Koszałka zakupiono nowocześniejszy statek, szybszy i z napędem hybrydowym - wyposażony w silniki spalinowe oraz elektryczne. Nie oznaczało to, że Koszałek miał zostać zezłomowany. Wprost przeciwnie - miał być statkiem dodatkowym - wycieczkowym i czarterowanym. Jak informowaliśmy jesienią ubiegłego roku, powodem, dla którego Koszałek nie pływa po Jamnie, był brak obsługi. Urzędnikom nie udało się znaleźć pracowników z odpowiednimi uprawnieniami. Wiosną 2022 roku, jeszcze przed sezonem, miasto ogłosiło też przetarg na komercyjne wydzierżawienie statku, ale wówczas nie przyniosło to efektów. Wreszcie się udało.

- Nie chcemy, by Koszałek został wyłączony z eksploatacji, zależy nam, by pływał. I to się udało w te wakacje. Sprawa powrotu do naszego regionu jest jednak otwarta i jeśli znajdzie się ktoś, kto będzie w stanie obsłużyć Koszałka na Jamnie, to naturalnie będziemy to rozważać, jako opcję dodatkową, pomocniczą dla Julka - dodał Tomasz Nowe. Na razie jednak Koszałek ma odmalowany na burtach napis: "Muzeum II Wojny Światowej".

Przechodząc do następcy Koszałka, tramwaju wodnego Julek, to ten symbolicznie ochrzczono w połowie czerwca 2021 roku. Skomunikowany jest z innymi połączeniami MZK Koszalin i zabiera na pokład 110 osób, czyli wyraźnie więcej niż Koszałek. Liczy trzy osoby załogi i osiąga prędkość maksymalną 15,5 km/h. Właścicielem statku jest MZK Koszalin. Jednostka kosztowała ponad 3 miliony złotych, ale większość z tych pieniędzy to dotacja z budżetu Unii Europejskiej. Powstał w stoczni w Gdyni. Kursuje po jeziorze z Koszalina do Mielna i z powrotem w trakcie sezonu wakacyjnego, a konkretnie w dniach 8 czerwca - 27 sierpnia.