Koszalin znalazł się wysoko na liście najbardziej kolizyjnych i wypadkowych miast w Polsce

Najgorszy wynik w rankingu uzyskały województwa świętokrzyskie (21,5 zdarzenia na 1000 mieszkańców), opolskie (19,5) oraz kujawsko-pomorskie i lubelskie (19,2). Gdy uwzględni się całkowitą liczbę kolizji i wypadków drogowych, to okaże się, że najgorzej na tle całej Polski wypadło województwo mazowieckie (58388 zdarzeń), gdzie w 2022 roku zginęło 289 osób, a 3398 osób zostało rannych.

Czy to wszystko oznacza, że koszalinianie jeżdżą słabo, źle? - pytamy nadkomisarz Monikę Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. - To ranking, który nie uwzględnił, że jednak przez Koszalin przejeżdża w wakacje mnóstwo samochodów spoza regionu. Jesteśmy przecież regionem turystycznym. I to właśnie w wakacje, a także w każdy długi weekend, tych zdarzeń drogowych jest najwięcej. Niekoniecznie doprowadzają do nich mieszkańcy Koszalina - zauważa pani rzecznik. - Co do ulicy Władysława IV to pamiętajmy, że mieliśmy zamknięty wiadukt na alei Monte Cassino i w zasadzie główny ruch koncentrował się właśnie tutaj. To przede wszystkim miało wpływ na liczbę zdarzeń na tej ulicy - podkreśla.