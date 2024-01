Koszalińska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z Jędrzejem Józefowiczem

Podczas spotkania Jędrzej Józefowicz opowie o tym, co przeżyli na szlaku, jak wędrowało się po zamarzniętych jeziorach, arktycznej tundrze i ośnieżonych wzgórzach. W jaki sposób radzili sobie z gotowaniem, mrozem i ciągnięciem kilkudziesięciokilogramowych sań oraz czy wędrówka w takich warunkach jest dla każdego.

2 marca 2023 roku Jędrzej Józefowicz ze Środy Wielkopolskiej i Piotr Kilian z Istebnej wylecieli z Kopenhagi na Grenlandię. Ich celem było zmierzenie się w wersji zimowej ze szlakiem Arctic Circle Trail. Dla Jędrka i Piotrka była to pierwsza polarna wyprawa, ale nie pierwsza piesza. Na Grenlandii spędzili miesiąc, przechodząc w tym czasie szlak w dwie strony. Łącznie ponad 400 kilometrów.

Jędrzej Józefowicz jest absolwentem dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz pedagogiki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor prelekcji podróżniczych i książki "Dziennik wędrowca. Czyli jak dotarłem pieszo do Rzymu", a także pomysłodawca i organizator Zaniemyskiego Dnia Podróżnika. Dziennikarz, podróżnik, kibic Realu Madryt. W 2017 roku wraz z dwoma przyjaciółmi wędrował przez 35 dni szlakiem św. Jakuba do Santiago de Compostela i Fisterry. W lipcu 2019 roku wyruszył w samotną pieszą drogę ze Środy Wielkopolskiej do Rzymu. A w marcu 2023 roku przeszedł wraz z Piotrem Kilianem w dwie strony szlak Arctic Circle Trail na Grenlandii. Jego reportaż z zimowej wyprawy ukazał się w magazynie "Kontynenty".