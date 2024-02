Koszalińska Fundacja Pomocy Dzieciom Magia liczy drobniaki. Też możesz się przyłączyć!

Już w piątek w Forum Koszalin wolontariusze Fundacji Pomocy Dzieciom Magia liczyć będą pieniądze, które w ostatnich tygodniach i miesiącach trafiły do stojącej w centrum handlowym skarbonki orbitalnej. Pieniądze te pomogą podopiecznym fundacji w walce z chorobami.

Ostatnie liczenie pieniędzy ze skarbonki orbitalnej stojącej w Forum Koszalin miało miejsce w połowie października 2023 roku. Okazało się wówczas, że kilogramy drobniaków (od jednogroszówek do pięciozłotówek), które się w niej znalazły to bardzo konkretna kwota. - Mamy nowy skarbonkowy rekord! To dokładnie 4 tysiące 886 złotych i 3 grosze! - informowała na początku listopada Julita Lachowska, rzeczniczka fundacji Magia. Od tamtej pory do skarbonki znowu trafiły tysiące monet. Jest ich już tak dużo, że pieniądze zaczęły się już wysypywać z postawionego pod lejem pojemnika. Wolontariusze Magii muszą więc znowu się spotkać, opróżnić ją i posegregować bilon, by łatwiej go potem można było policzyć.

Spotkanie takie odbędzie się już w piątek 16 lutego w godz. 16:30 - 18:00 na parterze w Forum Koszalin, w okolicy skarbonki. Staną tam stoły, na które wysypywane będą drobniaki, a wolontariusze będą je przebierać i wrzucać do odpowiednich kubeczków.

- Tym razem wolontariuszami będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 w Koszalinie, ale przyłączyć się do nas może każdy chętny. Miejsca przy stole nie zabraknie - zaprasza Julita Lachowska. Przypomnijmy, że skarbonki orbitalne Fundacji Magia stoją w dwóch centrach handlowych w Koszalinie: w Galerii Emka i w Forum właśnie. Upodobali je sobie szczególnie mali mieszkańcy miasta i regionu, którzy wrzucają do nich swoje drobniaki i zafascynowani obserwują, jak pieniążki wirują w misie skarbonki, zanim znikną. - Za każdym razem zbieramy około 50 tysięcy monet. To oznacza, że średnio do drugi koszalinianin wrzucił do skarbonki choć jedną monetę, która pomaga dzieciom z naszego regionu - mówił nam przy okazji jednej z takich akcji liczenia Arkadiusz Klimczak, wolontariusz Fundacji Magia.

Choć wydawać by się mogło, że taki wrzucona do skarbonki nawet najdrobniejsza moneta ma niewielkie znaczenie, to tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy monet składają się na konkretne kwoty!

- W całym 2023 roku tylko ze skarbonek w Galerii Emka i Forum Koszalin udało nam się zebrać dokładnie 21 tysięcy 999 złotych i 59 groszy - podaje najnowsze dane Julita Lachowska. - Dzięki tym pieniądzom pomogliśmy 23 dzieciom. Pieniądze te pokryły m.in. koszty zajęć i rehabilitacji ruchowej, neurozwojowej, neurofizjologicznej na basenie, fizjoterapię, terapię logopedyczną i psychologiczną, integrację sensoryczną.

I po raz kolejny podkreśla, że Magia bardzo restrykcyjnie podchodzi do swojej działalności - 100% pieniędzy, które trafiają do fundacji wydawanych jest na pomoc dla ich podopiecznych. Jeśli chcesz pomóc dzieciom, podopiecznym Magii, podajemy oto nr konta:

20 1240 1428 1111 0011 1130 9640

Pekao SA

