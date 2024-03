Skarbonka w Galerii Emka znowu pusta. Wspólne liczenie drobniaków z fundacją Magia z Koszalina [ZDJĘCIA]

Tak właśnie było w piątek popołudniu. Przy stole zasiadło kilkudziesięciu wolontariuszy fundacji Magia, którzy z uwagą przeglądali nominały monet i segregowali je wrzucając pieniądze do odpowiednio oznakowanych kubeczków. Dzięki temu pracownikom koszalińskiego oddziału banku Pekao S.A. będzie łatwiej je policzyć.

- Nasz stół stanął na pierwszym piętrze Emki, tuż przy naszej skarbonce. Usiąść przy nim mógł każdy i pomóc nam w tej mrówczej pracy, bo my nie budujemy murów, my otwieramy się na ludzi - przyznaje Julita Lachowska, rzeczniczka Fundacji Pomocy Dzieciom Magia.

Jaką kwotę udało się uzbierać? To będzie wiadomo zapewne za kilkanaście dni, kiedy dziesiątki kilogramów drobniaków zostanie policzone. Zawsze jest to kilka tysięcy złotych. Dla przykładu, podczas ostatniego liczenia w Centrum Handlowym Forum - tam stoi druga skarbonka Magii - wyszło, że klienci wrzucili do niej ponad 5,5 tysiąca złotych, a w całym 2023 roku z obu skarbonek udało się uzyskać niemal 22 tysiące złotych!