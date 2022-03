Koszaliński PKS po godzinach pasażerów wysyła na dworzec PKP

Czytelniczka, która mieszka pod Koszalinem, kilka dni temu wybierała się do Zakopanego autobusem, który z koszalińskiego dworca PKS odjeżdża koło godziny 20. - Okazało się, że dworzec jest zamknięty. A najbliższa toaleta to ta na dworcu PKP, czyli kawałek dalej — relacjonuje. - Biorąc pod uwagę, że nasza komunikacja zbiorowa nie działa z precyzją szwajcarskiego zegarka, pasażer może być skazany na kilka kwadransów oczekiwania, nie zapominajmy też o kursach łączonych, przy obecnej siatce połączeń „przerwy” między kursami są znaczne. W marcu pogoda zwykle nie jest najgorsza, ale zimą? Szybko robi się ciemno, zimno. Co mają zrobić ci biedni pasażerowie — pyta. - Dworzec to nie kwiaciarnia, czy sklep z fatałaszkami, to niejako miejsce użyteczności publicznej. Uważam, że dworzec powinien być czynny co najmniej do ostatniego kursu!