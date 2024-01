Koszalińskie uczelnie z milionowym wsparciem na akademiki [ZDJĘCIA]

Politechnika Koszalińska uzyskała w ramach dofinansowania remontów domów studenckich dotację blisko 2 mln złotych.

- To pokłosie historii, która wydarzyła się w Poznaniu, kiedy to studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza protestowali przeciwko zamknięciu jednego z akademików w śródmieściu, nie chcąc przeprowadzać się do nowych wybudowanych na Morasku - wyjaśnił dr inż. Artur Wezgraj. kanclerz Politechniki Koszalińskiej. - Rzeczony dom studencki jest w złym stanie technicznym i od wielu lat nie remontowany. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznał, że powinien przeznaczyć w tym roku na remonty akademików 150 mln złotych, z czego 2 mln przypadły naszej uczelni - dodał.