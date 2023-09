Kosztowny przekręt z transportem łososia. Spedytor w Koszalinie liczy straty

- Zgłosiliśmy sprawę policji. Życzono nam powodzenia, bo takie sprawy są niemal nierozwiązywalne. A nam ustalenie kluczowych informacji zajęło ledwie kilka godzin - mówią przedstawiciele firmy, krytykując działania policji w tej sprawie.

- Załadunek odbył się w piątek w Danii, a w poniedziałek już nie było z nimi kontaktu - opowiada „Głosowi” pan Dawid, szef firmy spedycyjnej z Koszalina.

To właśnie jego firma zleciła pewnej spółce z Warszawy transport 22 ton świeżego łososia z Danii do Polski. Firma z Koszalina pośredniczy pomiędzy dostawcami a przewoźnikami, organizując przewóz towarów. W tym przypadku był to wspomniany łosoś.