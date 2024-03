Rozbiórka Związkowca pod lupą koszalińskiej prokuratury

Art. 164 § 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebez­pieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Inspektorat w swoim zgłoszeniu, które najpierw trafiło do komendanta koszalińskiej policji, powołuje się na to, że prace były prowadzone bez pozwolenia na rozbiórkę, bez nadzoru, w sposób chaotyczny co zdaniem zgłaszającego wypełnia znamiona przestępstwa z artykułu 164 i 163 Kodeksu karnego, czyli sprowadzania bezpośrednie niebezpieczeństwo zawalenia się budynku i spowodowania tym samym zagrożenia życia i mienia w znacznym rozmiarze.

Do złożenia wyjaśnień będą wzywani właściciele firmy BS Invest, pracownicy. - Traktujemy tę sprawę niezwykle poważnie — komentuje Ryszard Gąsiorowski. Zaznacz też, że na tą chwilę nie ma żadnych dowodów na to, że budynek może runąć.

Przypominamy, że kwestia rozbiórki jest w zawieszeniu — koszaliński ratusz dał zgodę na rozebranie Związkowca, czyli 34-metrowego wieżowca, wybudowanego na początku lat 70. Ale jak przypomina Robert Grabowski, rzecznik ratusza, wnioskodawca zobowiązał się do spełniają wielu warunków, które gwarantować miały bezpieczny przebieg prac. Tuż przed uprawomocnieniem się decyzji sąsiedzi budynku, czyli jedna ze wspólnot mieszkaniowych przy ul. Matejki, odwołała się do wojewody. Ten jeszcze nie podjął decyzji, czy budynek można rozbierać, czy też należy od początku wszcząć procedurę. Jaki wpływ na to będzie miało śledztwo na razie nie wiadomo. Do sprawy wrócimy.