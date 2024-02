Kotwica Kołobrzeg wygrała z Żakiem Koszalin w koszykarskich derbach [ZDJĘCIA]

W rozegranym w środę meczu 23. kolejki Pekao I ligi, Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg zrewanżowała się za porażkę z 1. rundy rozgrywek Żakowi Koszalin i pokonała go w swojej hali 86:78.

Dla koszalińskiej drużyny to czwarta przegrana z rzędu, która mocno zmniejsza szanse podopiecznych Rafała Knapa na udział w play-off. Koszykarze Kotwicy utrzymali miejsce w czołowej ósemce w tabeli. Pierwsza kwarta meczu w kołobrzeskiej hali Milenium przebiegała pod dyktando Żaka. Wynik otworzył rzutem za 3 punkty Szymon Pawlak, a po 3. minutach gry było 11:2 dla gości. Kotwicę próbował poderwać trafieniem zza łuku Remon Nelson, ale nie zrobiło to wrażenia na szybko i skutecznie grających gościach. Jedyna w meczu trójka Wiktora Rajewicza oraz punkty spod kosza Andrzeja Krajewskiego i Oskara Życzkowskiego, wyprowadziły Żaka na prowadzenie 20:9, najwyższe w tym meczu. Taka różnica pojawiła się jeszcze dwa razy w pierwszej kwarcie. Przed jej zakończeniem Kotwica zniwelowała stratę do 7 pkt. Po bardzo dobrym początku meczu, w drugiej kwarcie Żak zaprezentował się wręcz fatalnie. Coraz lepiej grała za to Kotwica. Grę dobrze organizował Paweł Dzierżak, a skutecznością popisywali się Daniel Ziółkowski i Patryk Wydra. Już na początku gospodarze zaliczyli 9-punktową serię na pierwsze prowadzenie w meczu 26:24 (13.). Dopiero w 14. min pierwszy punkt dla gości zdobył z wolnego Maciej Szewczyk. Do 15. min trzeba było czekać na celny rzut z gry. Pawlak trafił za trzy, ale w ten sam sposób szybko odpowiedział Wydra, a po wolnych Ziółkowskiego zrobiło się 35:28 dla Kotwicy (16.). Przed dużą przerwą Kotwica doszła do 10-punktowej przewagi, po trafieniu dystansowym Sebastiana Waldy (45:35), a do szatni zeszła przy wyniku 46:37.

Trzecią kwartę rozpoczęły dwie udane akcje Williama Kondrata, po których Żak zbliżył się na 5 oczek. Tym razem to Kotwica czekała przez 3. min na trafienie z gry. Trójka Pielocha rozpoczęła całą serię skutecznych rzutów zza linii 6,75 m. Do 26. min trafiali w ten sposób Wydra, Ziółkowski i ponownie Pieloch, a przewaga gospodarzy wzrosła do 15 pkt (59:45). Kotwica utrzymywała ją jeszcze na początku 30. min, po akcji 2+1 Nelsona. Na 66:53 skorygował rozgrywający Żaka, Adam Skiba.

Pierwsze akcje czwartej kwarty należały Nelsona. Trafił zza łuku, a następnie poprawił z bliższej odległości i w 32. min Kotwica osiągnęła rekordową w meczu przewagę 17 pkt (73:56). W tak trudnej sytuacji zespół z Koszalina poderwał dwoma trójkami Skiba. Później włączył się mało dotąd widoczny Marcin Tomaszewski, zdobywając w krótkim czasie 8 pkt (w tym 2x3) i na niespełna 3. min przed końcem było już tylko 80:76 dla Kotwicy.

Szansę na powrót Żaka do gry o zwycięstwo pogrzebał Pieloch. Zostawienie bez opieki kapitana Kotwicy za linią 6,75 m to proszenie się o kłopoty. Goście popełnili ten błąd i zostali skarceni przez 34-latka jego czwartą trójką w tym meczu (na 8 oddanych rzutów). Po tej akcji Kotwica odzyskała inicjatywę, a goście zupełnie się pogubili. Dzierżak dorzucił 2 pkt z wolnych, jedną z dwóch prób wykorzystał Jakub Motylewski i zrobiło się 86:76. Końcówkę Kotwica rozegrała popisowo, utrzymując się przy piłce i umiejętnie zwalniając grę. Skończyło się na 86:78, co oznaczało pełny rewanż za jesienną porażkę 66:70 w Koszalinie.

W zwycięskim zespole świetne zawody rozegrał Paweł Dzierżak. Do 19 pkt (8/10 za 2) dołożył 7 asyst i 6 zbiórek. Remon Nelson i Damian Pieloch zapisali na swoje konto po 13 pkt. Kapitan Kotwicy miał też 6 zbiórek i 3 przechwyty. Solidne wsparcie dał z ławki Patryk Wydra - 13 pkt (5/9 z gry) do tego 5 asyst i 4 zbiórki. W Żaku najskuteczniej zagrał Adam Skiba, który wracając po kontuzji zapisał na swoje konto 14 pkt (6/10 z gry). To z pewnością największy pozytyw dla gości w tym spotkaniu. Po 13 pkt zanotowali William Kondrat (i 9 zbiórek) oraz Szymon Pawlak. Obaj jednak z pewnością nie zaprezentowali wszystkich możliwości. Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg - Żak Koszalin 86:78 (17:24, 29:13, 20:16, 20:25)

Kotwica: Dzierżak 19 (7 as., 6 zb.), Nelson 13 (2x3), Pieloch 13 (4x3, 6 zb., 3 prze.), Ziółkowski 11 (1x3), Motylewski 8 (3 zb., 3 str., 4 bl.) - Wydra 12 (2x3, 5 as., 4 zb.), Długosz 7 (3 zb.), Walda 3 (1x3, 6 zb.).

Żak: Kondrat 13 (9 zb., 3 as.), Pawlak 13 (2x3), Rosiński 8 (3 zb.), Krajewski 7 (1x3, 10 zb.), Rajewicz 3 (1x3) - Skiba 14 (2x3, 3 as.), Tomaszewski 10 (2x3), Czerniewicz 4 (5 zb., 4 as., 3 prze.), Szewczyk 4 (1x3), Życzkowski 2.

