Leśnicy tną drzewa pod S11 Szczecinek - Bobolice. Budowa rusza zaraz potem [ZDJĘCIA]

Ekspresówka dojdzie do Szczecinka nieco na północ od obecnego ronda, którym zaczyna się gotowa od 2019 roku obwodnica miasta w ciągu S11. W sumie powstanie tu 18 wiaduktów, dwie estakady, cztery mosty i trzy przejścia dla zwierząt. Do tego wspomniane obszary chronione, jeziora i bardzo trudne warunki geologiczne wymagające m.in. wielkich prac przy wymianie gruntów.

S11 SZCZECINEK - BOBOLICE To nie znaczy, że przez czas na wykonanie projektów nic się nie będzie działo na placu budowy. Można prowadzić roboty ziemne, odhumusowanie, rozbiórkę obiektów kolidujących z trasą i inne prace przygotowawcze. Finał budowy 24-kilometrowego fragmentu S11 z Bobolic do Szczecinka przewidziano na rok 2026. Droga zaczynie się za bobolickim węzłem drogowym i biec będzie długimi fragmentami właściwie śladem DK11.

To ostatni odcinek realizacyjny S11 w województwie zachodniopomorskim. Fragment S11 od Koszalina do Bobolic jest przejezdny od kilku miesięcy. Wspólny odcinek S6 i S11 od Kołobrzegu do Koszalina funkcjonuje już kilka lat, podobnie jak obwodnica Szczecinka. Gorzej na południe od tego miasta, choć i tam GDDKiA rozpisała niedawno przetarg na budowę obwodnicy Obornik (na wysokości Poznania od lat jest już zachodnia obwodnica).

CO Z RESZTĄ S11?

Pozostałe wielkopolskie odcinki S11 są na różnych etapach prac przygotowawczych (np. dla fragmentu od Piły do Ujścia trwają starania o wydanie decyzji środowiskowej). Jest natomiast szansa, że przetargi na odcinki od Szczecinka do Piły oraz połączenie obwodnic Ostrowa Wielkopolskiego i Kępna będą ogłoszone jeszcze w tym roku, ale zależy to od trwających procedur środowiskowych.