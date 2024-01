Mnóstwo dróg do remontu w Koszalinie. Na część z nich są już pieniądze [ZDJĘCIA, WIDEO]

Ale są też bardzo dobre informacje, bo zaczyna się generalny remont ostatniego odcinka ul. Szczecińskiej, od sklepu Lidl do węzła drogowego trasy S11 (ul. Szczecińska od torów do sklepu Lidl jest już w remoncie), ponadto lada chwila zaczną się remonty ul. Chałubińskiego i Spasowskiego, za ponad 4 mln zł będzie remontowana ul. Różana, a za ponad 2 mln zł ul. Zientarskiego. Są też pieniądze na ul. Fińską i Francuską oraz - to ważna inwestycja - ul. Zwycięstwa, czyli główną arterię miasta. - Mamy na nią 30 mln zł z budżetu centralnego oraz 2 mln zł z budżetu miejskiego. Będzie remontowana w dwóch etapach: od kościoła św. Wojciecha do ronda i od ronda aż do Centrum Kultury 105.