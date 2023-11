Mocne opady paraliżują ruch w regionie koszalińskim. Seria kolizji [ZDJĘCIA]

Koszalińska policja informuje o serii kolizji spowodowanych niedostosowaniem prędkości do trudnych warunków jazdy. Na szczęście są to niegroźne kolizje, do których doszło przy małej prędkości.

Jest ich jednak tak dużo, że patrole drogówki nie są w stanie dotrzeć wszędzie, bądź - jak w przypadku karambolu na S6, gdzie na pasie ruchu z Kołobrzegu w kierunku Koszalina zderzyły się cztery pojazdy i kierowcy nie chcieli obecności policji sami ustalając przebieg kolizji.

Na drogach panują trudne warunki do jazdy. W piątek towarzyszą nam opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Od godzin wieczornych w naszym regionie będzie obowiązywać ostrzeżenie przed oblodzeniem.