Uwaga! W Koszalinie i regionie będzie ślisko! Obowiązuje ostrzeżenie przed oblodzeniem

Temperatura minimalna ma wynieść od minus 3 stopni do minus 1 st. Celsjusza, a temperatura minimalna przy gruncie: od minus 4 st. do minus 2 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego

W piątek po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, wieczorem również śniegu. Lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 2°C do 5°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, w zasięgu chmur Cumulonimbus okresami do 75 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Lokalnie możliwe burze. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, nad morzem do 3°C. Spadek temperatury poniżej 0°C miejscami powodować będzie zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników. Wiatr umiarkowany, początkowo miejscami porywisty, nad morzem dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i północny. Silny wiatr lokalnie, głównie nad morzem, może powodować zawieje śnieżne.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 1°C do 2°C, nad morzem około 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i północny. Silny wiatr lokalnie, głównie nad morzem, może powodować zawieje śnieżne.