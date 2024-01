Monitoring pomaga namierzać złodziei. Koszalin, Mielno i Sianów w kadrze 50 policyjnych kamer [WIDEO]

Koszalińska policja w Koszalinie, Mielenie i Sianowie na zainstalowanych około 50 kamer. Ich dokładna lokalizacja jest tajemnicą. Wiadomo, że ich obiektywy skierowane są na główne skrzyżowania oraz miejskie place zabaw.

Kto nas obserwuje? Izabela Sreberska, oficer prasowy koszalińskiej komendy, zdradza, że w czasie rzeczywistym to, co dzieje się w mieście obserwuje dyżurny — gdy widzi coś podejrzanego na miejsce wysyła patrol. Wgląd w nagrania ma też straż miejska oraz pracownicy komendy, którzy obserwują co się dzieje w mieście 24 godziny na dobę. Policjanci korzystają też z innych kamer: - Monitoring ma większość instytucji, niektóre wspólnoty. Z takich nagrań też korzystamy.