"Na strunach uczuć" - spotkanie autorskie w koszalińskiej bibliotece

Stanisława Schreuder urodziła się na Podlasiu, ukończyła studia humanistyczne w Krakowie. Mieszkanka Koszalina w latach 1976 - 1990, z zawodu nauczycielka, polonistka w szkołach średnich. Po zakończeniu pracy zawodowej w 1990 roku wyjechała do Holandii, gdzie aktywnie uczestniczyła w Polsko-Holenderskim Stowarzyszeniu Kulturalnym. Założyła dwie szkółki nauki języka polskiego, opracowała programy sobotnich zajęć i uczyła dzieci z rodzin holendersko-polskich w Groningen i w Assen. Podczas spotkań z Polonią prezentowała swoje wiersze. Po powrocie do kraju od 2005 roku uczestniczy w spotkaniach Krajowego Bractwa Literackiego w Koszalinie. Wydała sześć tomików poezji dla dorosłych: W kropli czasu, Pozdrawiam na czczo, Z notesu słów niecierpliwych, Miłość ponad wszystko - poezja religijna, Przystań, Miedzy nami grzesznikami - zbiór satyr oraz sześć tomików dla dzieci: Kolorowe uśmiechy, Blisko ciebie, Doroślaki z Eko - paki, Halo, kto mówi?, Pory roku i świat wokół, Rakieta Zo - Zo - Zu do krainy To - To - Tu. Dwie ostatnie zostały sfinansowane przez Federację Zielonych „Gaja" w Szczecinie. W 2021 roku - wydała dwutomową powieść pt. Morze miłości. Jest autorka piosenek dla dzieci i dorosłych.