Na terenach Gwardii w Koszalinie powstanie euroboisko. Jest rządowa dotacja [WIDEO]

Projekt i cała dokumentacja – z pozwoleniem na budowę - są już gotowe, podobnie jak lokalizacja: dawne, żużlowe boisko w kompleksie gwardyjskim (tuż przy płycie stadionu głównego). To pełnowymiarowe, całoroczne boisko będzie oświetlone i ma sąsiadować z nowym parkingiem. Powstanie też nowoczesna trybuna dla 400 osób, nowe szatnie dla zawodników i sędziów.

Wszystko było, brakowało tylko pieniędzy. Jakiś czas temu miasto złożyło wniosek o rządową dotację w ramach Polskiego Ładu. Ratusz ubiegał się o dofinansowanie w wysokości 98 procent i takie właśnie otrzymał.

- Koszalin dostał na ten cel 8 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych – mówił dziś w Koszalinie Paweł Szefernaker.

- To bardzo dobra wiadomość dla Koszalina, z której bardzo się cieszę. Wszyscy wiemy jak we współczesnym rozwoju miasta ważna jest sportowa infrastruktura i jakim problemem jest jej brak. I mam tu na myśli nie tylko sportowców z pierwszych drużyn, ale też, jeśli nie przede wszystkim, dzieci i młodzież, która chce trenować piłkę nożną, a często nie ma gdzie. Dziś mogę to z radością ogłosić, że we współpracy z władzami miasta, zrobiliśmy pierwszy, duży krok na drodze ku kompleksowej modernizacji piłkarskiej infrastruktury w Koszalinie - podkreślał.