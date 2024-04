Nie bądź obojętny. Ta dewiza przyświecała członkom stowarzyszenia przez 30 lat

- W trakcie przemian ustrojowych zadawaliśmy sobie pytania, dlaczego historia Polski i Polaków jest tak poplątana. Dlaczego po II wojnie światowej jest tyle niejasności, jeśli chodzi o losy wielu rodzin. Często rozbitych, siłą rozdzielonych. Część w Polsce, część gdzieś na Wschodzie. Nie chcieliśmy, by tych białych plam na mapach historii naszego kraju było aż tyle. Zaczęła się żmudna praca statutowa, by jakoś tę chęć pomocy sformalizować - wyjaśnia nasz rozmówca.

Dlaczego? Ponieważ wcześniej osoby, które przyjeżdżały ze Wschodu do Polski, po tym, jak pozwolono im przekroczyć granicę, były praktycznie pozostawiane same sobie. I jakoś musiały sobie radzić. Ustawa sprawiła, że bardziej zaangażowane w tę pomoc było państwo polskie, od najmniejszych jednostek samorządowych, gmin, po najwyższy szczebel w stolicy. Powstały procedury. Zaczęto udostępniać mieszkania zastępcze. W szkołach integrowano dzieci Kresowiaków. Tym samym tysiące polskich rodzin lub polskiego pochodzenia, głównie z Kazachstanu, osiedliło się w naszym kraju. Władze Koszalina w latach 1996-2023 przyjęły na zasadach repatriacji setki osób.

- Jednak, by tak się stało, nieustannie trzeba było informować ludzi, edukować. Mówić o tym, co się dzieje z Polakami na Wschodzie, przypominać o tym, że tu jest ich ojczyzna, tu żyją członkowie ich rodziny - zaznacza szef Stowarzyszenia.

Tym samym nie oznacza to, że wraz z końcem działalności Stowarzyszenia skończyły się transporty z darami na Kresy Wschodnie. Na swoje barki wzięła to Czaplówka, gdzie znajdowała się siedziba Stowarzyszenia. Tu, siłami pracowników szkoły oraz społeczników, organizowany jest kolejny transport, a w jednym z pomieszczeń gromadzone są dary.

- Zostało kilku członków, reszta albo umarła, albo nie ma siły. Wiek robi swoje. Niestety, ale zbyt mało ludzi angażuje się bezpośrednio w działalność ciągłą, systematyczną. Każdy ma swoje życie. Dziś młodzi są zabiegani, zapracowani. Ale z drugiej strony, gdy tylko coś organizujemy, to rąk do pomocy nie brakuje. Ludzie chcą pomagać, ale po rzuceniu hasła, że coś się dzieje, od akcji do akcji. I to też należy docenić. Każda pomoc jest na wagę złota - podkreśla Zygmunt Czapla.

- Planujemy wyjazd transportu z darami dla walczącej Ukrainy - mówi Zygmunt Czapla.

Podsumowanie wyjazdu będzie można znaleźć w zaplanowanej na przyszły rok kolejnej edycji publikacji - już jedenastej - pod nazwą „Uratować pamięć. Wspomnienia Polaków zapisane w historii i świadomości”.

W dalszym ciągu można pomóc zarówno walczącej Ukrainie, ale także Kresowiakom z Litwy, bo to właśnie tam najczęściej docierała w ostatnim czasie pomoc z Koszalina. Przypomnijmy, że polska delegacja z wypełnionym po brzegi busem dotarła w 2022 roku do gminy i miasta Niemenczyn czy do wsi Jęczmieniszki na Litwie. Rok temu celem były między innymi litewskie Ejszyszki. W tym roku Czaplówka otrzymała zaproszenie od prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Łanowicach Walerego Tracza. I wszystko wskazuje na to, że właśnie do Łanowic, oddalonych o ponad 70 kilometrów od Lwowa, ma dotrzeć transport z darami. W busie znaleźć się mają produkty żywnościowe o długim terminie ważności, artykuły higieniczne, leki, środki czystości, a także odzież i obuwie. Tego typu artykuły, a także sprzęt sportowy wciąż można przekazywać do Zespołu Szkół Niepublicznych Czaplówka przy ul. Wojska Polskiego 83 w Koszalinie.