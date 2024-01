Niedzielna kąpiel morsów w Mielnie. Mróz i wiatr nie są im straszne! [ZDJĘCIA]

Temperatura powietrza to dziś minus 2,5 stopnia Celsjusza, ale odczuwalna to nawet minus 12! Jest naprawdę zimno. Ale miłośnicy zimnych kąpieli nie odpuścili i jak zawsze w niedzielne południe wskoczyli do morza.

Grupa morsów z regionu koszalińskiego jak zawsze rozebrała się na głównej plaży w Mielnie. Chwila rozgrzewki wystarczyła i zaraz weszli do nieco wzburzonego Bałtyku. Fale były wysokie, momentami przykrywały kąpiących się, ale wszystko było pod kontrolą.

Temperatura wody wynosi około 2 stopni Celsjusza. Kąpiel trwała nieco ponad 15 minut. Morsom przyglądało się kilkaset osób stojących na plaży i promenadzie.