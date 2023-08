Nieprawidłowości w transporcie wykazały kontrole zachodniopomorskich funkcjonariuszy

Wykonywanie przewozu drogowego osób taksówką bez wymaganej licencji i brak aktualnego badania technicznego wykazała natomiast kontrola, którą w miniony weekend przeprowadzili zachodniopomorscy funkcjonariusze. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne. Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, wspólnie z funkcjonariuszami Policji, kontrolowali przewozy osób na drodze wyjazdowej z Kołobrzegu. Celem tych działań była weryfikacja stanu trzeźwości kierowców i prawidłowości wykonywania przewozu osób. Skontrolowano 25 pojazdów i kierowców.

Stwierdzeniem nieprawidłowości w realizowaniu międzynarodowego transportu drogowego rzeczy zakończyła się też kontrola dostawczaka, którą 28 lipca, w Gołuskach, na autostradzie A2 przeprowadzili leszczyńscy inspektorzy wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Transport z Warszawy do Berlina był wykonywany bez żadnej licencji. Nie dość, że przewoźnik nie posiadał żadnej wymaganej licencji, w tym dla pojazdów o dmc do 3,5 t, to kierujący nie przedstawił dokumentów wskazujących na brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Wobec przewoźnika wszczęto postępowania administracyjne.