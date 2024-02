Niezwykła mapa Koszalina. Promocja miasta sprzed 89 lat

Mapa przedstawia widok z lotu ptaka – wprost na dzisiejszą ulicę Zwycięstwa. Co ciekawe, ta najważniejsza – wtedy i dziś – miejska arteria została wyraźnie „nagięta” do profilu znaku runicznego „Z”. To właśnie on stał się symbolem lokalnych nazistów w tamtych czasach. Dolna lewa część mapy przedstawia symbole miejscowości, do których można dojechać z Koszalina. Mamy więc tu zarysy katedry w Kołobrzegu, latarnię morską Gąskach oraz plażowy kosz symbolizujący Mielno.

Nieco wyżej widnieje dworzec kolejowy. W centralnym punkcie mapy bez trudu dostrzeżemy główny plac – dziś Rynek Staromiejski - z pomnikiem Fryderyka Wilhelma, pruskiego króla (pomnik ten stał w tym miejscu do 1945 roku, gdy w momencie wkraczania do miasta wojsk rosyjskich w niewyjaśnionych okolicznościach zniknął).