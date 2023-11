Niż Niklas w Koszalinie i regionie. Nad morzem wiatr osiąga w porywach nawet 100 km/h! Występują przerwy w dostawie prądu

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie możliwe burze. Prognozowana suma opadów miejscami do 10 mm. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C, nad samym morzem do 4°C. Wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, na wybrzeżu okresami bardzo silny, od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 90 km/h, po północy powoli słabnący, zachodni i północno-zachodni.