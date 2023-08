Nowa droga dla Smolna i sprzęt dla strażaków w gminie Będzino [WIDEO]

W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie drogi w miejscowości Smolne dzięki Funduszowi Leśnemu oraz przekazanie wsparcia na odzież i pozostałe wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Będzinie i Mścicach ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

W wydarzeniu wzięli udział między innymi: Mateusz Wagemann - II wicewojewoda zachodniopomorski, Marian Hermanowicz - starosta Powiatu Koszalińskiego, Sylwia Halama - wójt Gminy Będzino, czy Aleksander Woźnicki, prezes OSP Będzino.

Mieszkańcy Smolnego nową drogą pojechać mają jeszcze w tym roku. Wykonawca, firma KMC Krzysztof Machaj Company z Sianowa, na realizację inwestycji ma czas do końca października. Koszt prac do ponad 667 tysięcy złotych, przy czym wkład własny gminy to niespełna 67 tysięcy złotych. Reszta to wsparcie z Funduszu Leśnego. W zakres prac wejdzie przebudowa trzech odcinków szutrowych o łącznej długości 806 metrów. Na tej długości wykonana zostanie nawierzchnia z płyt drogowych typu jomb oraz 20 wjazdów.