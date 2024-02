Nowa edycja Koszalińskiego Roweru Miejskiego ze zmianami

Umowa wchodzi w życie 1 kwietnia a użytkownicy muszą szykować się na kilka zmian. Po pierwsze nie będzie już terminali na stacjach, a samo wypożyczanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub Biura Obsługi Klienta. Z danych Nextbike - dotychczasowego operatora, z którym ponownie podpisano umowę - wynika bowiem, że nie ma sensu utrzymywać dotychczasowej infrastruktury i terminali, skoro ledwie 3 procent klientów wypożyczało w ten sposób rowery.

Planowane są też nowe stacje, przy ulicy Fałata - niedaleko Państwowej Straży Pożarnej, na rogu ulic Wańkowicza i Władysława IV oraz przy ulicy Kretomińskiej. Przez słabą frekwencję zabraknie stacji Chełmoniewo, Zagórzyno i Żytnia. Kolejna nowość to połączenie Koszalińskiego Roweru Miejskiego z Kartą Mieszkańca. Posiadacze karty będą mieli 30 minut darmowego przejazdu a pozostali użytkownicy - 15 minut gratis. Jeden dzień w roku ma być bezpłatny. Choć ostateczna decyzja odnośnie do terminu jeszcze nie zapadła, to prawdopodobnie ma to być dzień, w którym odbędzie się czerwcowy rajd w ramach Rowerowej Stolicy Polski.