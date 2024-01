Noworoczny falstart Młynów Stoisław Koszalin [ZDJĘCIA, WIDEO]

Niedzielne spotkanie 11. kolejki od pierwszych minut toczyło się pod dyktando przyjezdnych, które zaprezentowały twardą i konsekwentną grę w obronie, a także wykorzystywały seryjnie popełniane błędy przez koszaliński zespół. Proste straty napędzały kontrataki przyjezdnych, przy których bezradne były koszalińskie bramkarki. Także w ataku pozycyjnym MKS Urbis radził sobie zdecydowanie lepiej od gospodyń, które nawet jeżeli dochodziły do pozycji rzutowych, to obijały słupki i poprzeczkę, bądź przegrywały pojedynki z bramkarkami z Gniezna.

W dwóch ostatnich meczach ligowych w 2023 roku koszalińskie szczypiornistki sięgnęły po zwycięstwa. W grudniu wygrały także spotkanie Pucharu Polski z zespołem z niższej ligi i rozegrały wyrównany mecz kontrolny z mocną ekipą KPR Gminy Kobierzyce. Wszystko to dawało powody do optymizmu przed starciem w ramach 11. kolejki z drużyną z Gniezna. Niestety, potwierdzenia na boisku nie było. Zespół trenera Krzysztofa Przybylskiego zagrał tak jak podczas w fatalnej serii z 1. rundy, gdy poniósł siedem porażek z rzędu.

Po 6. minutach było 4:1 dla przyjezdnych. W siódmej Młyny zbliżyły się na 3:4, po trzecim trafieniu Anny Mączki, ale za chwilę było 4:9 (11.). Pomimo kolejnych zmian i czasów branych przez trenera Przybylskiego, obraz gry nie zmienił się do 20. min. Dopiero przy stanie 6:13 ponad 850 kibiców obejrzało niezły fragment w wykonaniu jego podopiecznych. Mączkę, która zdobyła aż 5 z pierwszych 7 goli zespołu, wsparły inne zawodniczki i w 26. min różnica spadła do 3 goli (12:15). Niestety, passa Młynów nie trwała długo. Finałowe minuty pierwszej odsłony należały do gnieźnianek, które dorzuciły 3 gole, podczas gdy koszalinianki już nie poprawiły dorobku.