Nowy oddział w szpitalu w Białogardzie to ortopedia

- Zespół jest już gotowy, obsadzony, konkurs NFZ wygrany, mamy zakontraktowanych 15 łóżek - poinformował nas Piotr Pakuszto, starosta powiatu białogardzkiego. Szpitalna spółka zarządzająca białogardzką lecznicą to spółka samorządowa, należąca właśnie do powiatu.

Ortopedia w Białogardzie będzie zupełną nowością. Jak zauważa prezes szpitala Piotr Skaskiewicz, nowego oddziału nie otwierano tu od lat.

- Nasz region, jak i całe województwo, cierpi z powodu niewystarczającej liczby oddziałów ortopedycznych. My, z naszymi kluczowymi oddziałami rehabilitacyjnymi, chcieliśmy więc utworzyć oddział ortopedyczny już dawno, który by uzupełnił naszą ofertę. I to się wreszcie udało - mówią zgodnie prezes i starosta.