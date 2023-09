Obelisk ku czci tych, którzy nie powrócili z morza potrzebuje renowacji. Wzywa nas na pomoc

Symbol morskiej ofiary

Od ponad roku renowację nadzoruje szczeciński Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Organizacja, w ramach której działa Komitet Opieki nad Pomnikiem, cały czas zbiera fundusze na ten cel. Portal Polska-Morska oraz Klaster Morski Pomorza Zachodniego patronują tym działaniom, przyłączając się do apelu Kapitanów o wsparcie - do wszystkich, którym na sercu leży symbol pamięci ofiar morza. Do akcji włączają się gazety grupy Polska Press wydawane na Pomorzu, w tym trzy Głosy Koszaliński, Pomorza i Szczeciński, a także Dziennik Bałtycki.