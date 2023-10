Oczekiwanie na wyniki wyborów parlamentarnych w sztabie Trzeciej Drogi w Koszalinie [ZDJĘCIA]

Polskie Stronnictwo Ludowe stworzyło wraz z Polską 2050 koalicyjny komitet wyborczy Trzecia Drogi. Działacze komitetu z niecierpliwością i nadzieją oczekiwali na ogłoszenie wyników tegorocznych wyborów.

- To na razie sondażowe wyniki, ale oczywiście dają nadzieję na zwycięstwo i sformowanie rządu przez opozycję, ale poczekajmy na ostateczne, oficjalne wyniki - mówi Radosław Lubczyk, poseł ze Szczecinka i "jedynka" na liście Trzeciej Drogi w okręgu koszalińskim.

- Na naszym wyniku zaowocowała gra zespołowa i to, że Trzecia Droga rozmawiała z ludźmi. Nie mówmy więc na razie o moim mandacie poselskim, ale o mandacie dla Trzeciej Drogi. Wydaje się on bardzo blisko, ale poczekajmy na ostateczne wyniki.

Wieczór wyborczy odbył się w siedzibie PSL w Koszalinie.

Maciej Słomka, kandydat na posła ziemi koszalińskiej z listy Trzeciej Drogi: - Wynik jest świetny, ale tak naprawdę spodziewaliśmy się tego. Pracowaliśmy wszyscy wyjątkowo ciężko. I była to praca stricte zespołowa. A to przyniosło efekty. Wydaje się, że w Koszalinie jeden mandat mamy pewny, ale może wpadnie jeszcze drugi? Poczekajmy do wtorku, wtedy będą już ostateczne wyniki.