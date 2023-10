Wybory parlamentarne 2023 i referendum w Koszalinie i regionie na żywo. Najnowsze wyniki głosowania [RELACJA LIVE]

Polacy wybierali swoich przedstawicieli do Sejmu, Senatu oraz mogli wziąć udział w referendum. Śledź razem z nami, jak przebiega głosowanie w regionie koszalińskim i w kraju. Informacje na temat frekwencji, a po zakończeniu ciszy wyborczej pierwsze cząstkowe wyniki.

W tym artykule znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje o przebiegu wyborów parlamentarnych 2023 oraz referendum w Koszalinie, regionie i kraju, dane o frekwencji oraz pierwsze, sondażowe wyniki głosowania. Bądź razem z nami! •14:23 Zwyczaj wskazuje, że Prezydent RP desygnuje na Prezesa Rady Ministrów osobę wskazaną przez większość parlamentarną, a na tą trzeba poczekać. Wszystko wskazuje na to, że to jednak chwilę potrwa - mówił we wtorek w Studiu PAP Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot. •13:32 Wyniki głosowania w kraju i regionie.

•13:10 Sprawy światopoglądowe nie mogą być elementem umowy koalicyjnej i ja na jakiekolwiek wpisywanie w umowę koalicyjną spraw światopoglądowych się nie zgodzę - powiedział we wtorek w radiu Zet szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. •11:46 O opinie po wynikach wyborów parlamentarnych spytaliśmy szczecineckich posłów-elektów szykujących się do objęcia mandatów.

•11:16 We wtorkowy poranek prezydent Koszalina Piotr Jedliński podziękował mieszkańcom za frekwencję w wyborach parlamentarnych oraz członkom komisji za ich pracę.

•11:01 Znamy frekwencję w ogólnokrajowym referendum. Czy jest wiążące?

•10:22 Znamy dane ze wszystkich komisji. Wkrótce oficjalne ogłoszenie wyników.

•10:07 W wyborach do Senatu kandydaci PiS zdobyli 34 mandaty, zaś kandydaci paktu senackiego - tworzonego przez KO, Trzecią Drogę (PSL i Polska 2050) oraz Nową Lewicę - łącznie 66 mandatów. •9:48 Według danych ze 100 proc. komisji, frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 74,38 proc. •9:09 PKW: dane ze 100 proc. komisji - PiS - 35,38 proc., KO - 30,70 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Nowa Lewica - 8,61 proc., Konfederacja - 7,16 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86 proc. - informuje PAP. •9:06 Państwowa Komisja Wyborcza podała dane dotyczące referendum 2023 na podstawie danych z 98,65% wszystkich obwodów głosowania.

•8:52 Wybory w Szczecinku i okręgu w pigułce. Wyniki, analizy, wnioski.

•8:22 Szczecinek będzie miał aż trzech parlamentarzystów.

•8:01 Dane z 99,96 proc. komisji: PiS - 35,39, KO - 30,68, Trzecia Droga - 14,41, Lewica - 8,61, Konfederacja - 7,16, Bezpartyjni Samorządowcy - informuje PAP. •7:30 Podliczono już głosy z 99 proc. obwodów, znamy więc już, choć nie są jeszcze potwierdzeni oficjalnie, nowych posłów i senatorów ziemi koszalińskiej.

•6:56 PKW po podliczeniu głosów z 99,92 proc. komisji: PiS - 35,41%, KO - 30,67%, Trzecia Droga - 14,41%, Nowa Lewica - 8,60%, Konfederacja - 7,16%, Bezpartyjni Samorządowcy - 7,16%. •23:11 Koalicja Obywatelska uzyskała najwyższy wynik w wyborach do Sejmu w okręgu koszalińskim (nr 40). Znamy dane Państwowej Komisji Wyborczej.

•22:32 Już oficjalnie. Znamy nazwiska nowych senatorów ziemi koszalińskiej i kołobrzeskiej.

•22:08 Znamy dane ze wszystkich komisji obwodowych w Koszalinie.

•21:35 Do Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I wpłynęły już protokoły ze wszystkich zagranicznych komisji wyborczych – przekazał PAP rzecznik PKW Marcin Chmielnicki. •21:33 Stanisław Gawłowski (KO) został ponownie wybrany na senatora w okręgu nr 100, obejmującym m.in. Koszalin – wynika z oficjalnych danych opublikowanych przez PKW po przeliczeniu 100 proc. głosów z obwodowych komisji wyborczych - informuje PAP. •21:08 Znamy najnowsze dane w wyborach do Sejmu z okręgu nr 40, obejmującego nasz region.

•21:06 PKW po podliczeniu głosów z 95,65 proc. komisji: PiS - 36,03 proc., KO - 30,12 proc., Trzecia Droga - 14,44 proc., Nowa Lewica - 8,46 proc., Konfederacja - 7,17 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 1,87 proc. - informuje PAP. •20:55 W gminie Mielno już wszystko jasne. Koalicja Obywatelska zdobywa 38 procent głosów. Drugie PiS otrzymuje 32 procent.

•19:44 Znamy najnowsze cząstkowe dane w wyborach do Sejmu z okręgu nr 40, obejmującego nasz region.

•19:33 PKW po podliczeniu głosów z 90,13 proc. komisji: PiS - 36,39 proc., KO - 29,71 proc., Trzecia Droga - 14,48 proc., Nowa Lewica - 8,41 proc., Konfederacja - 7,22 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 1,87 proc. - informuje PAP. •19:15 Referendum 2023. PKW podaje frekwencję i informuje, jakie padały odpowiedzi na pytania.

•18:45 PKW: dane na godz. 18.20 po podliczeniu głosów z 85,4 proc. proc. komisji: PiS - 36,78 proc.; KO - 29,38 proc., Trzecia Droga - 14,47 proc.; Nowa Lewica - 8,32 proc., Konfederacja - 7,25 proc. •18:02 PKW po podliczeniu głosów z 80,27 proc. komisji: PiS - 36,69 proc., KO - 29,44 proc., Trzecia Droga - 14,45 proc., Nowa Lewica - 8,39 proc., Konfederacja - 7,22 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 1,87 proc. - informuje PAP. •17:38 Znamy najnowsze cząstkowe dane w wyborach do Sejmu z okręgu nr 40, obejmującego nasz region.

•17:20 Wprawdzie komisje wyborcze wciąż jeszcze nie zliczyły wszystkich głosów, na podstawie blisko 90 procent tych, które już zostały zliczone, można z niemal stuprocentową pewnością powiedzieć, że znamy nowych senatorów ziemi koszalińskiej i kołobrzeskiej.

•17:05 PKW po podliczeniu głosów z 75,6 proc. komisji: PiS - 37,03 proc., KO - 29,11 proc., Trzecia Droga - 14,47 proc., Nowa Lewica - 8,31 proc., Konfederacja - 7,24 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 1,89 proc. - informuje PAP. •17:00 Państwowa Komisja Wyborcza podała dane dotyczące referendum 2023 na podstawie danych z 70,14 proc. wszystkich obwodów głosowania.

•16:40 PiS - 37,35 proc., poparcia, KO - 28,76 proc., Trzecia Droga - 14,45 proc. - wynika z danych PKW po przeliczeniu głosów z 70,66 proc. komisji wyborczych. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 8,29 proc. i Konfederacja z 7,27 proc. •16:14 Cząstkowe wyniki głosowania. Najnowsze dane z Koszalina i regionu.

•15:39 Jan Kuriata, kandydujący na fotel senatora w okręgu nr 100 (koszalińskim) z własnego komitetu, rektor PWSZ w Koszalinie, przyznaje, że PiS traci właśnie władzę w Polsce.

•15:31 PKW po podliczeniu głosów z 65,14 proc. komisji: PiS - 37,52 proc., KO - 28,59 proc., Trzecia Droga - 14,43 proc., Nowa Lewica - 8,31 proc. Konfederacja - 7,28 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,91 proc. - informuje PAP. •15:27 Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 36,1 proc. głosów - wynika z badania late poll firmy Ipsos na podstawie 90 proc. głosów. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska z rezultatem 31 proc.

•14:38 Cały czas mam nadzieję, że we wtorek koło południa wyniki wyborów parlamentarnych zostaną ogłoszone; chodzi o to, by te wyniki były rzetelne i sprawdzone - powiedział w poniedziałek przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. •14:37 PKW po podliczeniu głosów z blisko 54 proc. komisji: PiS - 38,13 proc. KO - 28 proc., Trzecia Droga - 14,14 proc (PAP) •14:00 Krzysztof Lis, starosta szczecinecki, komentuje sondażowe wciąż wyniki wyborów parlamentarnych.

•13:32 Wyniki głosowania

w wyborach do Sejmu w 2023 r.

sejmowy Okręg wyborczy nr 40

Dane z 317 na 589 (53,82%) obwodów głosowania KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 34,33%

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ34,16%

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE13,39%

KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA8,37%

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ6,63%

KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY1,89%

KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA1,23% •13:21 PKW: dane z 50,02 proc. obwodów: PiS - 38,32 proc., KO - 27,81 proc.; Trzecia Droga - 14,37 proc.; Nowa Lewica - 8,23 proc.; Konfederacja - 7,34 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,90 proc. (PAP) •13:05 PiS - 38,54 proc., poparcia, KO - 27,62 proc., Trzecia Droga - 14,36 proc. - wynika z danych PKW po przeliczeniu głosów z 46,77 proc. komisji wyborczych PKW. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 8,18 proc. i Konfederacja z 7,35 proc. (PAP) •12:34 Po zliczeniu 43 procent głosów w senackim okręgu wyborczym nr 99 (Kołobrzeg, Białogard, Świdwin, Drawsko, Wałcz, Choszczno) wygrywa Janusz Gromek, kandydat Paktu Senackiego.

Gromek, obecny senator, zdobył 24.048 głosów, co stanowi 50 procent oddanych. Druga jest kandydatka Prawa i Sprawiedliwości Barbara Aściukiewicz, która zdobyła 17.288 głosów (36 procent). Trzecie miejsce należy do Mariusza Nagórskiego (Konfederacja), który zdobył 6.617 głosów, co stanowi blisko 14 procent głosów już zliczonych. •12:21 Coraz większa różnica w zdobytych głosach zarysowuje się między kandydatami na fotel senatora w okręgu koszalińsko-sławieńsko-szczecineckim. Tu zliczono już 44 procent głosów. Przypomnijmy, w okręgu nr 100 kandydowało sześcioro osób. W tej chwili (dane z godziny 12) wygrywa kandydat Paktu Senackiego Stanisław Gawłowski. Zagłosowało na niego 14.548 osób, czyli 37,4 wszystkich oddanych. Na drugim miejscu jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Jakubowski. Na niego zagłosowało w okręgu 11.913 osób, co stanowi 30,6 procent wszystkich oddanych głosów.

Dalej są Iwona Maliszewska (Bezpartyjni Samorządowcy) - 3.500 głosów; Marcin Sychowski (Konfederacja) - 3.293 głosy; Jan Kuriata - 2845 głosów oraz Marek Łagocki - 2745 głosów. Liczenie trwa. •11:47 Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r.

Dane z 12 590 na 31 497 (39,97%) obwodów głosowania KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ- 39,33%

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI- 27,01%

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE- 14,21%

KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA- 8,07%

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ- 7,38%

KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY- 1,90% •11:39 Na 416 obwodowych komisji za granicą protokoły spłynęły już z 300. Pozostało jeszcze 25 proc. - poinformował w poniedziałek przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Na przekazanie protokołów komisje działające za granicą mają czas do godz. 21.00 czasu polskiego. (PAP) •11:27 Każdy wyborca, który przybył do lokalu wyborczego w niedzielę przed godz. 21 miał możliwość oddania głosu i żaden głos nie został zmarnowany - poinformowali w poniedziałek szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak i przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Podczas konferencji PKW dziennikarze pytali o przypadki przedłużenia godziny pracy niektórych OKW; m.in. w jeden z komisji we Wrocławiu. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak zaznaczyła, że szczegółowe informacje na ten temat sytuacji we Wrocławiu PKW będzie mieć wówczas, kiedy wpłynie protokół w tej sprawie. "Natomiast z informacji, które przekazała nam delegatura we Wrocławiu (...) głosowanie trwało tam aż do 2.00 w nocy" - poinformowała. Podkreśliła jednocześnie, że sprawnie idzie tam liczenie głosów. (PAP) •11:15 Wyniki głosowania w wyborach do Senatu w 2023 r.

Senacki Okręg Wyborczy nr 100

(Dane z 88 na 273 (32,23%) obwodów głosowania)

GAWŁOWSKI Stanisław KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI- głosy: 9 460 - 36,10%

JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ- głosy: 8 443- 32,22%

MALISZEWSKA Iwona Barbara KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY- głosy: 2 433- 9,28%

SYCHOWSKI Marcin Przemysław KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ- głosy: 2 239 - 8,54%

ŁAGOCKI Marek Adam KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAKT SENAT DLA OBYWATELI- głosy: 1 981 - 7,56%

KURIATA Jan KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA SENATU RP JAN KURIATA- głosy: 1 648- 6,29% •10:57 Łącznie jeśli chodzi o przestępstwa od początku działań w czasie całego dnia głosowania było ich 173; natomiast jeśli chodzi o wykroczenia, to łącznie było ich 312 - przekazał w poniedziałek członek PKW Arkadiusz Pikulik.

Pikulik przekazał w poniedziałek na konferencji prasowej PKW meldunek policji na godzinę 21.00 na niedzielę, 15 października na zakończenie wyborów.

Podkreślił, że jeśli chodzi o przestępstwa określone w Kodeksie karnym, to od ostatniego meldunku, który był prezentowany, było ich 52. Jak dodał, najwięcej z nich - 42 czyny - dotyczyły niszczenia dokumentów wyborczych lub referendalnych. Według Pikulika, jeśli chodzi o przestępstwa określone w Kodeksie wyborczym, to dotyczyły one przede wszystkim wyniesienia karty wyborczej. "W skali kraju były to 23 czyny" - dodał. Pikulik poinformował też, że nie odnotowano żadnych przestępstw określonych w ustawie o referendum. (PAP) •10:45 Według danych z 28,23 proc. obwodów: frekwencja w referendum wyniosła 43,53 proc. Na każde pytanie ponad 90 proc. biorących udział w referendum odpowiedziało "nie" - poinformował w poniedziałek przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. (PAP) •10:28 Wyniki głosowania na komitety w okręgu 40 - dane z 156 na 589 (26,49%) obwodów głosowania:

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ- głosy: 18 029- 37,90%

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI- głosy: 14 123- 29,69%

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE- głosy: 6 677- 14,03%

KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA- głosy: 3 819 - 8,03%

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ- głosy: 3 334- 7,01%

KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY- głosy: 985- 2,07%

KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA- głosy: 609- 1,28% •10:23

•10:15 PKW po podliczeniu głosów z 28,56 proc. komisji: PiS - 40,05 proc. KO - 26,38 proc., Trzecia Droga - 14,12 proc., Lewica - 8,03 proc. Konfederacja - 7,37 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,87 proc. (PAP) •10:14 PKW: frekwencja w wyborach parlamentarnych z 28,56 proc. komisji wyniosła 71,99 proc., to najwyższa frekwencja w historii III RP. (PAP) •9:54 Po przeliczeniu głosów z 25,34 proc. komisji wyborczych PKW podała w poniedziałek rano cząstkowe wyniki wyborów do Sejmu. Według wyników, PiS zdobył 40,17 proc., KO - 26,26 proc., Trzecia Droga - 13,97 proc.. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 8,09 proc. i Konfederacja z 7,41 proc. (PAP) •9:47

•9:23 PKW z 11,72 proc. komisji w okręgu nr 100: Gawłowski (KO) przed Jakubowskim (PiS)

Z danych z 11,72 proc. komisji obwodowych w senackim okręgu wyborczym nr 100 w woj. zachodniopomorskim wynika, że Stanisław Gawłowski z KO zdobył 36,43 proc. głosów, a kandydat PiS Andrzej Jakubowski 30,79 proc. – podała na swojej stronie PKW.

Według cząstkowych wyników głosowania z 32 na 273 obwodowych komisji wyborczych w tym okręgu Gawłowski uzyskał 3 744 głosy, natomiast Jakubowski - 3 165 głosów. Pozostałych czworo kandydatów na senatora nie uzyskała 10 proc. głosów. Iwona Maliszewska (Bezpartyjni Samorządowcy) zdobyła 9,02 proc. poparcia (927 głosów), Marek Łagocki (Pakt Senat dla Obywateli) 8,62 proc. (886 głosów), Marcin Sychowski (Konfederacja Wolność i Niepodległość) 7,67 proc. (788 głosów), Jan Kuriata (Tak dla Senatu RP Jan Kuriata) 7,47 proc. (768 głosów). Senacki okręg wyborczy nr 100 obejmuje powiaty: koszaliński, sławieński, szczecinecki i Koszalin - miasto na prawach powiatu. O mandat senatora ubiegało się sześcioro kandydatów. (PAP) •8:46

•8:22 Po przeliczeniu głosów z 15,22 proc. komisji wyborczych PKW podała w poniedziałek rano cząstkowe wyniki wyborów do Sejmu. Według wyników, PiS zdobył 41,12 proc., KO - 25,51 proc., Trzecia Droga - 13,76 proc.. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 8,03 proc. i Konfederacja z 7,46 proc. •8:10 Late poll: PiS 36,6%, KO 31%

Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w wyborach parlamentarnych, osiągając 36,6 proc. poparcia - wynika z badania late poll przygotowanego przez Ipsos dla Polsatu. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31 proc. Podium zamyka Trzecia Droga - 13,5 proc. Do Sejmu weszłyby również Lewica - 8,6 proc. oraz Konfederacja - 6,4 proc. •8:00

•7:34 W wyborach do Sejmu PiS zdobyło 40,17 proc. głosów; KO - 26,55 proc.; Trzecia Droga - 13,66 proc.; Lewica - 8,34 proc.; Konfederacja - 7,35 proc. - wynika z danych z 10,3 proc. obwodowych komisji wyborczych podanych na stronie PKW. Bezpartyjni Samorządowcy otrzymali 1,81 proc. głosów. (PAP) •7:03 W wyborach do Sejmu PiS zdobył 39,53 proc. głosów; KO - 27,40 proc.; Trzecia Droga - 13,16 proc.; Lewica - 8,56 proc.; Konfederacja - 7,28 proc. - wynika z danych z 6,59 proc. obwodowych komisji wyborczych podanych na stronie PKW. (PAP) •6.35 Wyniki w Słowacji

Po podliczeniu głosów oddanych w jedynej na Słowacji komisji wyborczej, którą zorganizowano w Instytucie Polskim w Bratysławie, w wyborach do Sejmu zwyciężyła Koalicja Obywatelska z 44, 97 proc. poparciem. Drugi jest PiS z wynikiem 14,93 proc. (PAP) •6.30 DANE Z 5,17% obwodowych komisji wyborczych

W wyborach do Sejmu PiS zdobyło 39,81 proc. głosów; KO - 27,55 proc.; Trzecia Droga - 12,97 proc.; Lewica - 8,53 proc.; Konfederacja - 7,17 proc. - wynika z danych z 5,17 proc. obwodowych komisji wyborczych podanych na stronie PKW. Bezpartyjni Samorządowcy otrzymali 1,77 proc. głosów. (PAP) •6.16 Do około 3. rano w poniedziałek trwało głosowanie w komisji wyborczej na Jagodnie we Wrocławiu. Trwa tam liczenie głosów – poinformował PAP dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu Tomasz Szczepański. (PAP) •6.12 W Kanadzie, gdzie w polskich wyborach parlamentarnych i referendum głosowano w sobotę w 12 komisjach wyborczych, odnotowano bardzo wysoką frekwencję. W dziewięciu komisjach przekroczyła 90 proc. (PAP) •0.02 Czy Szczecinek będzie miał posłów? I ilu oraz z jakich partii? •23:11 Najnowsze informacje ze sztabu Koalicji Obywatelskiej.

•23:06 Najnowsze informacje ze sztabu Prawa i Sprawiedliwości w Koszalinie.

•22:53 Barbara Grygorcewicz, radna miejska z Koszalina; była numerem 3 na liście KO do parlamentu w okręgu nr 40, koszalińskim: - Ogromna radość, to wielkie zwycięstwo, mam nadzieję, a właściwie to jestem przekonana, że jutro ten nasz wynik będzie jeszcze mocniejszy, że te sondaże się zmienią się jeszcze dla nas na lepsze.

•22:34 Najnowsze komentarze ze sztabu Trzeciej Drogi.

•22:32 Wydaje się, że pobiliśmy rekord frekwencji – powiedział podczas wieczornej konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

•22:31 Jak głosowały osoby, które uczestniczyły w referendum? Sondażowe dane.

•22:20 Wyniki sondażowe komentuje na naszych łamach szczecinecki poseł Radosław Lubczyk, kandydat Trzeciej Drogi do Sejmu.

•22:02 Sondażowe wyniki wyborów komentuje Małgorzata Golińska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

•21:59 Według sondażowych danych Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 200 mandatów, Koalicja Obywatelska - 163, Trzecia Droga - 55, Lewica - 30 , Konfederacja - 12. •21:53 Jan Górski, kandydat PiS na posła: - Wynik PiS jest bardzo dobry, zwyciężyliśmy i to wyraźnie. Po raz trzeci z rzędu, to wielki sukces i wielkie zaufanie ze strony Polaków, za co bardzo dziękujemy.

•21:49 Sondażowe wyniki komentuje Renata Rak z Koalicji Obywatelskiej.

•21:48 Stanisław Gawłowski: wygrała Polska liberalna, wolna, europejska. Świetnie!

•21:45 Najnowsze zdjęcia ze sztabu Prawa i Sprawiedliwości w Koszalinie.

•21:35 Najnowsze zdjęcia ze sztabu Trzeciej Drogi w Koszalinie.

•21:26 W referendum, które odbyło się wraz z wyborami parlamentarnymi, wzięło udział 40 proc. uprawnionych – wynika z badania exit poll, przeprowadzonego przez Ipsos.

•21:23 Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej: - Po wielu miesiącach ciężkiej walki, po 8 trudnych latach, mam nadzieję, że wygraliśmy i że jutro rano te wyniki się utrzymają.

•21:20 Andrzej Jakubowski, kandydat PiS na senatora: - Emocje były wielkie, ale wielka też radość, bo po raz trzeci PIS wygrywa wybory z bardzo dobrym wynikiem.

•21:15 Wieczór wyborczy Prawa i Sprawiedliwości w Koszalinie.

•21:13 Oczekiwanie na wyniki wyborów parlamentarnych w sztabie Trzeciej Drogi w Koszalinie.

•21:11 Tak kandydaci i sympatycy Koalicji Obywatelskiej czekali na wyniki wyborów w restauracji Fregata w Koszalinie.

•21:04 Sondażowe wyniki głosowania w województwie zachodniopomorskim.

•21:02 Wyniki badania exit poll po wyborach parlamentarnych i referendum: PiS: 36,8%, KO 31,6% ,Trzecia Droga: 13%,Lewica: 8,6 % ,Konfederacja: 6,2%, Bezpartyjni Samorządowcy: 2,4%

•19:30 Rekordowa frekwencja także w Białogardzie. Na godzinę 17 wynosiła 55,25%. Tu również trzeba odczekać kilka minut, by móc oddać głos. •19:26 Osoby, które stawią się do godz. 21 w komisji wyborczej, także te oczekujące w kolejce, mają prawo oddać głos – powiedział w niedzielę wieczorem przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

•18:37 Frekwencja w województwie zachodniopomorskim na godzinę 17 wyniosła 57,45%. •18:34 Frekwencja w wyborach na godzinę 17 w skali kraju wyniosła 57,54 % - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Podczas wyborów w 2019 roku w analogicznym czasie frekwencja wynosiła 45,94%. •17:41 Frekwencja w wyborach w Koszalinie na godzinę 17 wyniosła 61,58 %. Do zamknięcia lokali wyborczych pozostały jeszcze ponad trzy godziny. Liczenie głosów powinno się rozpocząć o godz. 21. Głosowanie w Koszalinie. Radosław Brzostek •17:38 Na godzinę 17 we wszystkich gminach powiatu szczecineckiego notowana jest rekordowo wysoka frekwencja.

•17:29 Aplikacja mObywatel działa, jest rekordowa liczba wejść. Nie było chwili, aby nie można było się legitymować w obwodowej komisji wyborczej za pomocą mObywatela, ale przez obciążenie są momenty, że dokumenty wyświetlają się tylko w trybie offline - tłumaczy PAP minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. •16:11 Jak do tej pory informacje o frekwencji są bardzo optymistyczne, bardzo się z tego cieszę – powiedział prezydent Andrzej Duda.

•15:32 O godzinie 12 w obwodowej komisji wyborczej nr 3 (Unieście) frekwencja w wyborach przekroczyła już 40 procent.

•14:40 Mężczyzna zakłócał przebieg wyborów w obwodowej komisji wyborczej nr 21 w Szczecinku. Interweniowała policja.

•14:30 Nie odnotowano dotąd żadnych wydarzeń nadzwyczajnych, czy też wydarzeń, które mogłyby mieć wpływ na przebieg wyborów - przekazał przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

•14:07 Głosowanie odbywa się we wszystkich lokalach wyborczych w gminie wiejskiej Szczecinek i gminie Borne Sulinowo.

•14:01 W wyborach parlamentarnych i referendum ogólnokrajowym biorą udział mieszkańcy gminy Grzmiąca.

•13:36 Frekwencja w wyborach w województwie zachodniopomorskim wyniosła na godzinę 12 - 22,99 %. •13:33 Frekwencja w wyborach w skali kraju na godzinę 12 wyniosła 22,59% - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. W wyborach w 2019 roku frekwencja o tej porze wynosiła 18,14 %. •13:27 W południe w całej gminie Barwice frekwencja wyborcza wyniosła 17 procent.

•12:51 Mamy oficjalne dane z Koszalina. Na godzinę 12, frekwencja w wyborach wyniosła w Koszalinie 27,28%. Głosowanie w Koszalinie. Radosław Brzostek •12:47 Do godziny głosowało w Szczecinku aż 24,53 procent uprawnionych do głosowania.

•12:22 Coraz większe kolejki ustawiają się przed lokalami wyborczymi w Koszalinie. W niektórych trzeba odstać nawet kilka minut, by wziąć udział w głosowaniu. Na razie nie odnotowano poważniejszych incydentów okołowyborczych. •12:12 Niewłaściwe jest zadawanie pytania przez komisję, czy wyborca chce kartę do referendum, do Sejmu czy do Senatu - podkreślił szef PKW Sylwester Marciniak.

•11:35 Mieszkańcy Koszalina tłumnie ruszyli do lokali wyborczych.

•10:56 Wszystkie obwodowe komisje wyborcze w województwie zachodniopomorskim rozpoczęły pracę bez zakłóceń.

•10:38 Spory ruch w lokalach wyborczych w gminie Będzino.

•10:25 Za nami pierwsza tego dnia konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. - Mamy piękny dzień - igrzyska demokracji. Lokale wyborcze otworzyły się o godzinie 7 i zostaną zamknięte o godzinie 21. Jak na razie wybory przebiegają spokojnie, głosowanie odbywa się bez znaczących problemów i incydentów - mówił przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak.

•10:02 Do tej pory głosowanie przebiega spokojnie, bez większych zakłóceń - poinformowała podczas pierwszej niedzielnej konferencji Państwowa Komisja Wyborcza.

•9:11 Na terenie Koszalina utworzonych zostało 50 stałych obwodów głosowania oraz 5 odrębnych. Lokale wyborcze są otwarte do godziny 21. Dawid Jaśkiewicz •8:22 Zakończyło się głosowanie w ostatnich obwodowych komisjach wyborczych na terenie Stanów Zjednoczonych. W wyborach prawdopodobnie udział wzięła rekordowa liczba wyborców. Głosowanie odbyło się bez znaczących problemów i incydentów.

•8:00 Punktualnie o godzinie 7 otwarto lokale wyborcze. W Szczecinku pierwsi głosujący czekali przed drzwiami jeszcze przed tą godziną.

•7:49 W lokalach wyborczych na wyborców będą czekały trzy jednostronicowe karty do głosowania. Na jednej karcie znajdą się listy kandydatów do Sejmu zarejestrowanych w danym okręgu wyborczym (w kolejności zgodnej z wylosowanymi numerami). Druga karta będzie zawierała nazwiska kandydatów do Senatu. Trzecia karta będzie zawierała cztery pytania referendalne.

•7:27 W państwach Ameryki Łacińskiej, USA i Kanadzie głosowanie odbywało się już w sobotę. •7:19 Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7-21. Wyborca może sprawdzić, gdzie będzie oddawał głos m.in. na stronie PKW, w wyszukiwarce obwodowych komisji wyborczych •7:08 Wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach parlamentarnych jest ponad 29 mln 91 tys. 533, z tego blisko 13 tys. wyborców głosujących korespondencyjnie, a 41 314 osób - głosujących przez pełnomocnika; wydano 369 757 zaświadczeń o prawie do głosowania.

•7:00 Lokale wyborcze zostały otwarte. Głosowanie w wyborach parlamentarnych 2023 i referendum zostało rozpoczęte!

Sprawdź wyniki wyborów Dowiedz się więcej

