Piotr Jedliński: Mieszkańcy Koszalina pokazali, że są społeczeństwem obywatelskim [WIDEO]

Frekwencja w Koszalinie wyniosła 75,99%. Jest to rekordowy wynik. Liczba wydanych kart do głosowania to 59 759. Najwyższa frekwencja w naszym mieście wyniosła 86,12% i została odnotowana w Przedszkolu Nr 35 przy ul. Rodła.

- Bardzo się cieszę z takiej frekwencji. Mam nadzieję, że ten trend się utrzyma – powiedział Piotr Jedliński

Przypomnijmy, w niedzielę w naszym kraju odbyły się wybory parlamentarne. Wybieraliśmy 460 posłów oraz 100 senatorów. Tego dnia głosowaliśmy również w ogólnokrajowym referendum.