Wybory parlamentarne 2023. Jan Kuriata: gratuluję opozycji zwycięstwa

- Tak, wciąż mamy tylko cząstkowe wyniki wyborów i szacunkowe dane exitpoll, ale moim zdaniem można już pogratulować demokratycznej opozycji zwycięstwa - komentuje Kuriata.

- Ja cieszę się bardzo z tych wyników, bo wspierałem od początku opozycję. Trudno więc dziś o większą przyjemność niż to, że właśnie opozycja stworzy nowy rząd. Liczę, że pan prezydent Andrzej Duda szybko zdecyduje o powierzeniu misji utworzenia rządu Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drodze i Lewicy. Trzeba też pogratulować panu Stanisławowi Gawłowskiemu, bo już niemal na pewno to on zdobędzie mandat senatorski z koszalińskiego okręgu.