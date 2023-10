Wyborcze napięcie w hotelu. Koszaliński sztab PiS na wyniki czekał w "Gromadzie" [ZDJĘCIA]

W hotelowej sali "Szmaragdowej" tuż po godzinie 20 zgromadziło się kilkadziesiąt osób. Byli wśród nich członkowie lokalnego sztabu wyborczego, kandydaci na posłów i senatorów z regionu koszalińskiego, działacze PiS i sympatycy tego ugrupowania. Wśród nich zabrakło najbardziej znanych twarzy, w tym Czesława Hoca (nr 1 na koszalińskiej liście PiS do Sejmu), wiceministra Pawła Szefernakera (nr 2 na liście do Sejmu), i wiceminister Małgorzaty Golińskiej (nr 3 na liście do Sejmu).

Ci, którzy stawili się na miejscu czekali na pierwsze nieoficjalne wyniki, ale im bliżej było godziny 21 tym wkradało się coraz większe napięcie. W prowadzonych rozmowach zastanawiano się, jak na wyniki przełoży się rekordowa frekwencja, nie brakowało głosów, że wzmocni ona opozycję na tyle, że Prawo i Sprawiedliwość może nie wygrać tracąc pierwsze miejsce na podium na rzecz Koalicji Obywatelskiej.