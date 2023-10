Wysoka frekwencja w Mielnie. W południe przekroczyła już 40 procent

Trzeba jednak dodać, że spora grupa głosujących to wczasowicze i turyści, których wciąż jest w Mielnie dużo. Tutaj na 943 osoby uprawnione do głosowania, blisko 400 osób oddało już głos do godziny 12.

W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych - w których wybieranych zostanie 460 posłów i 100 senatorów - oraz w referendum ogólnokrajowym. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza i referendalna.

W lokalach wyborczych na wyborców będą czekały trzy jednostronicowe karty do głosowania. Na jednej karcie znajdą się listy kandydatów do Sejmu zarejestrowanych w danym okręgu wyborczym (w kolejności zgodnej z wylosowanymi numerami). Druga karta będzie zawierała nazwiska kandydatów do Senatu. Trzecia karta będzie zawierała cztery pytania referendalne.

Na dole każdej karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania.