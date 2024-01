Od przybytku głowa boli. Więcej kibiców chce oglądać futsal, ale nie może

- Hala przy ul. Racławickiej nie jest obiektem publicznym - uzupełnia Artur Wezgraj. - Sukcesywnie modernizujemy ją na potrzeby studentów. W ostatnich latach odnowiliśmy parkiet na głównej sali, zamontowaliśmy nowe trybuny dla widzów na poziomie parkietu, odnowiliśmy salę treningową wraz z sanitariatami, wymieniliśmy urządzenia na siłowni, przygotowaliśmy pomieszczenia dla audytoryjnych zajęć dydaktycznych. Planujemy teraz odnowienie szatni, natrysków i toalety dla osób z niepełnosprawnościami - dodaje.

Czy Aleksander Michalak, prezes koszalińskiego klubu, zastanawia się nad zmianą lokalizacji w związku ze sporym zainteresowaniem kibiców? Ostatnio był przecież komplet 100 widzów, a mecz chciało obejrzeć jeszcze więcej osób.

- Tak, trwają rozmowy, by grać w innym miejscu. Myślimy o hali sportowej przy VI Liceum Ogólnokształcącym, przy ulicy Dąbka. To duży i piękny obiekt, który pomieści więcej osób. Zobaczymy czy nam się to uda. Hala przy Racławickej i tak spełnia wszystkie wymagania odnośnie do wymiarów czy zachowanych odstępów. A jakość parkietu jest najlepsza w Koszalinie - podkreśla Aleksander Michalak.