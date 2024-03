Oszuści nie dają o sobie zapomnieć. Kolejny mieszkaniec powiatu sławieńskiego stracił pieniądze

- Przestępczy proceder zaczyna się od włamania na konto użytkownika portalu społecznościowego. Po złamaniu hasła oszust wysyła wiadomości do znajomych właściciela konta, prosząc o mniejszą lub większą kwotę pieniędzy, w różny sposób argumentując pilną potrzebę pożyczki - mówi asp. szt. Kinga Warczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Podawali się z policjantów, urzędników, pracowników banków po to, by przejmować oszczędności swoich ofiar. Zostali zatrzymani przez koszalińską policję. Dokładna skala ich działania nie jest jeszcze…

Bądźmy ostrożni! - apelują policjanci

- Po otrzymaniu takiej prośby bezpiecznie będzie zadzwonić do naszego znajomego pod numer telefonu, który mamy zapisany do niego od lat i zweryfikować prośbę o pożyczkę. Zanim przekażemy komukolwiek kod BLIK, upewnijmy się, że za prośbą o pomoc finansową nie kryje się próba oszustwa! Prośby oszustów są różne - na leki, zagubiona została torebka, zagubiony portfel, brak pieniędzy na powrót do domu, brak pieniędzy na jedzenie, trudna sytuacja finansowa. Przestępcy tłumaczą, że teraz brakuje im środków, ale oddadzą je wieczorem, gdy tylko otrzymają przelew - podkreśla asp. szt. Kinga Warczak.