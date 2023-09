Oto hity ze szkolnych sprawdzianów, klasówek i kartkówek! Wyobraźnia uczniów nie zna granic! Nauczyciel płakał, jak sprawdzał

Sprawdziany, klasówki, kartkówki. Wyobraźnia uczniów nie zna granic

Lubicie wracać do szkolnych czasów? Szczególnie, do sprawdzianów, klasówek i kartkówek, do których nie byliście do końca przygotowani? A może przychodziły Wam do głowy różne pomysły, by wyprosić u nauczyciela pozytywną ocenę, narysować śmieszny obrazek, kwiatka, bądź napisać coś wesołego? Brzmi znajomo?