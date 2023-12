Palili w piecach byle czym i zostali ukarani. Grzywny w Koszalinie

Komendant Simiński przypomina, że mamy obowiązek wpuszczenia strażnika miejskiego na kontrolę, na co wskazuje artykuł 225 Kodeksu Karnego, mówiący o "utrudnianiu lub udaremnianiu wykonywania czynności służbowych osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie do pomocy jej przybranej albo osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy lub osobie do pomocy jej przybranej". A za to grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.