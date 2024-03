Wiele plakatów wyborczych jest wieszanych nielegalnie. Służby w Koszalinie ostrzegają [WIDEO]

Apel do wyborczych komitetów, aby te przestrzegały obowiązujących przepisów wystosowali w środę wspólnie Piotr Simiński, komendant koszalińskiej Straży Miejskiej i Anna Grabuszyńska-Hewelt, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

Najczęściej są to zgłoszenia właścicieli lub zarządców danego terenu, którzy nie wyraził zgodny na to, aby wyborczy plakat w taki, czy w inny sposób pojawił się na jego terenie.

- Dlatego przypominamy, że zgodnie z obowiązującym kodeksem wyborczym wszystkie materiały wyborcze mogą być umieszczane po wcześniejszym uzyskaniu niezbędnej zgody. W innym razie, jeśli właściciel lub zarządca złożą do nas oficjalne zawiadomienie, zostanie wszczęte postępowanie. Dla nas jest to podstawa do dokonania demontażu takich materiałów i zabezpieczaniu ich. O ich dalszych losach i konsekwencjach łamania prawa zdecyduje sąd – wyjaśnia komendant.