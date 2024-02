Nowy start dla Koszalina. Prezydent Piotr Jedliński oficjalnie rozpoczął kampanię wyborczą [ZDJĘCIA]

- Nikt już sobie nie wyobraża Koszalina bez pięknych hal sportowych, nowoczesnego aqua parku, dostępu do kultury, teatru, filharmonii. Mamy najlepsza opiekę przedszkolną i żłobkową w Polsce. Prowadzamy innowacyjne programy edukacyjne i społeczne. Osiągnęliśmy rekordowo niskie bezrobocie.

- To nowy początek dla Koszalina, wszyscy mamy tylko jeden kierunek, tym kierunkiem jest przyszłość – Piotr Jedliński mówił, że w ostatnich latach w mieście zaszły gigantyczne zmiany i dogoniono zachodni poziom życia.

Prezydent podkreślał, że największy w historii Koszalina budżet przekroczył miliard złotych, a w ostatnich latach na różne przedsięwzięcia udało się pozyskać około 600 mln zł. Jednocześnie mówił, że przed miastem czekają kolejne wyzwania, aby sprostać wyzwaniom przyszłości. Zapowiedział aktywizację młodego pokolenia, apelował także, aby nie dzielić koszalinian na zwolenników tej czy innej partii. - Koszalin podzielony, to Koszalin słaby – mówił.

Padły także konkrety – kandydat zapowiedział, że przebudowane będzie centrum Koszalina, które umożliwi na dniach wyprowadzenie ruchu tranzytowego na kończoną obwodnicę miasta. W ramach tego zadania wkrótce rozpocznie się modernizacja pierwszych odcinków ulicy Zwycięstwa. Prezydent obiecał również przebudowę stadionów piłkarskiego klubu Gwardia i lekkoatletycznego klubu Bałtyk. Powstać ma także – to ogłoszono już przy podpisaniu porozumienia z PSL – nowe targowisko miejskie. Co jeszcze? Nowe drogi na osiedlach. Rozpocznie się także projektowanie przebudowy ulicy Dworcowej, co ma być zgrane z końcem budowy nowego dworca kolejowego.