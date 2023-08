Pani Alicja z Koszalina nie otrzymała emerytury w terminie. Musiała potwierdzić w ZUS, że wciąż żyje

- Czyli, że zmarłam - krótko podsumowuje pani Alicja, 70-letnia koszalinianka, emerytowana pielęgniarka. - No bo jaki inny powód, niż śmierć, mógł spowodować, że moje prawo do emerytury wygasło? - pyta retorycznie. Napatrzyła się przez całe swoje zawodowe życie na ludzką krzywdę aż nadto, dlatego gdy usłyszała w ZUS w Koszalinie, że - jak twierdzi - uznano ją za zmarłą, bo przez dłuższy czas nie odbierała korespondencji, zrobiło jej się bardzo przykro.

- Męża pochowałam 10 lat temu. Ale nie załamałam się. W wieku 63 lat zrobiłam sobie prawo jazdy, mam teraz ogródek działkowy i jak tylko robi się pogoda, jadę tam. Mam tam przyjaciół, spędzam cały czas, do domu wracam bardzo rzadko - opowiada pani Alicja.

18 dnia każdego miesiąca nasza Czytelniczka otrzymuje z banku esemesa z informacją, że na jej konto wpłynęła emerytura. Jednak tego dnia w sierpniu esemes nie przyszedł. Kobieta poszła więc do siedziby ZUS w Koszalinie dowiedzieć się co się stało. - Bank płaci za mnie wszystkie rachunki. Jak nie ma tych pieniędzy, no to wiadomo, rachunki nie będą popłacone. Dlatego zmartwiłam się - opowiada kobieta. W ZUS usłyszała, że uznano ją za zmarłą, ponieważ od wielu tygodni nie odbierała żadnej korespondencji. - Pani z okienka kazała mi więc wypełnić druczek, w którym poświadczam, że nadal istnieje prawo do pobierania świadczenia. Zapytałam jej jakie prawo? A ona na to, że nadal żyję.