Park na Rokosowie przejdzie metamorfozę? Drzewa do wycinki, nowe nasadzenia i Budżet Obywatelski

Jak mówił nam wówczas Marcin Żełabowski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, wcześniejsze kontrole nie wskazywały, aby to drzewo miało się przewrócić. - Burze i wichury mogły to drzewo jeszcze bardziej uszkodzić, choć z zewnątrz nic nie wskazywało na to, że jego stan jest tak poważny, że może w każdej chwili upaść. Planowana jest wycinka pięciu innych - dodał.

- Do wycięcia pozostało nam pięć drzew - potwierdziła Anna Grabuszyńska-Hewelt, dyrektorka Zarządu Dróg i Transportu. - Mamy zgodę z Urzędu Marszałkowskiego oraz wysłaliśmy zlecenie wycinki do PGK. Mam nadzieję, że w niedługim czasie drzewa zostaną usunięte - podsumowała.

Na koniec zaznaczmy, że projekt pod nazwą Park na Rokosowie - bezpieczne miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta został wybrany do realizacji w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2023. Wykonana ma być główna aleja i ustawione elementy małej architektury. Do tego montaż budek i karmników. W ramach tego zadania wykonano już nowe nasadzenia drzew. Wartość projektu to 650 tysięcy złotych. Wciąż do poprawy jest estetyka parku. Przy ławkach jest pełno śmieci po alkoholowych libacjach, a jeden z koszy na odpadki został wyrwany.