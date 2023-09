Paweł Szefernaker: Inni przez wiele lat mówili. My dotrzymujemy słowa.

W wywiadzie dla lokalnego radia przypomniał również o innej inwestycji, która przez wiele lat była nie do zrealizowania.

Gdy w 2019 roku jako kandydat na posła stanąłem przed dworcem kolejowym i powiedziałem: szanowni państwo, jeśli wybierzecie mnie na parlamentarzystę, ten dworzec będzie zrobiony, to część osób pukała się w czoło, część nie dowierzała. Teraz dworzec powstaje (…) To wszystko, co dzieje się w regionie, w Koszalinie, wpisuje się w strategię działania Prawa i Sprawiedliwości i parlamentarzystów z naszego regionu. Wszystkie działania, jakie podejmowaliśmy, są na skalę, jakiej do tej pory nie było - podkreślił.

W rozmowie odniósł się również do kryzysu migracyjnego w Europie i wypowiedzi Donalda Tuska w tym kontekście. Lider PO omówił „wyprowadzenie przez PiS" Polski ze strefy Schengen. Nie ma takiego niebezpieczeństwa. Wiarygodność Donalda Tuska, szczególnie w kampanii wyborczej, jest zerowa - podkreślił Szefernaker.