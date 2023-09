PiS odsłoniło wyborcze karty. Znamy nazwiska kandydatów do Sejmu i Senatu Przemysław Szymańczyk

Kandydatów PiS z naszych okręgów przedstawił w sobotę Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Natalia Dec

Prawo i Sprawiedliwość wierzy w trzecią kadencję. Strategia, którą dostrzega wielu ekspertów, sprowadza się do optymalizacji liczby mandatów na podstawie przewidywanej liczby głosów. Listy nie są przypadkowe, a szef kampanii wyborczej europoseł Joachim Brudziński mówi wprost: - Gwarantem skutecznej polityki są kandydaci. Nie gwiazdy pudelka, nie zaciąg od sasa do lasa, których łączy tylko nienawiść do PiS. Jesteśmy partią zakorzenioną w programie.