Planszówki Koszalin. W bibliotece chętni mogli zagrać przed premierą [ZDJĘCIA]

Plan jest taki, by najpierw wydać książkę, a następnie poszukać wydawcy chętnego wydać ich planszówkę. Kontakt z twórcami Jaźniarza możliwy jest za pośrednictwem Facebooka (Jaźniarz Company, Jaźniarz), telefonicznie (792-586-686) lub mailowo ( [email protected] ).

- Stworzyliśmy prototyp gry karciano-planszowej "Jaźniarz: Wojna o Międzymorze", opartej na naszej książce - powiedzieli bracia Kamil i Szymon Skorupscy z Krakowa. - Książkę, utrzymaną w klimacie mitologii słowiańskiej, planujemy wydać już niedługo, ale widząc, jak duży potencjał ma uniwersum czy postaci, które stworzyliśmy, wpadliśmy na pomysł rozszerzenia tego świata o grę planszową. To turowy tytuł strategiczny z elementami gry przygodowej. Jeśli ktoś grał w komputerowe Heroes III czy planszowe Siedem Cudów Świata, odnajdzie tutaj elementy tych produkcji - mówią bracia Skorupscy.

- Tak, uwagi innych użytkowników są bardzo cenne, a my dzięki temu możemy wprowadzać pożądane poprawki. Chodzi przecież o to, by gra podobała się możliwe największej grupie odbiorców, a nie tylko twórcom danego tytułu - uzupełniają bracia Skorupscy.

Grupa Planszówki Koszalin już planuje wydarzenia na kwiecień. 6 kwietnia w godzinach 9-14.30 odbędzie się Spotkanie przy planszówkach w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Tydzień później, 13 kwietnia w Pałacu Młodzieży w Koszalinie, w godzinach 10-17 odbędą się Pałacowe gry planszowe. Tradycyjne Bibliotekogranie w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej zaplanowano na 20 kwietnia w godzinach 9-14.30. Stowarzyszenie Mama w Mieście Koszalin organizuje zaś Spotkanie tematyczne - Zanurzeni w pamięci 27 kwietnia, w godzinach 9 - 17.

Zapisy na kolejne wydarzenia prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej planszowki-koszalin.pl oraz dedykowanej aplikacji dostępnej na Google Play. Informacje o tym, gdzie dane spotkanie jest organizowane, są dostępne wewnątrz aplikacji po zalogowaniu.