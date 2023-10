“Pociąg Marzeń” zabrał na wycieczkę kolejne dzieci. Akcja charytatywna zakończona sukcesem

Tym bardziej, że na wyjazd udało się zabrać aż 17 podopiecznych. Stowarzyszenie zorganizowało wakacyjny weekend w Agroturystyce Łąkie w Drężnie. Na uczestników czekał cały szeregu rozwojowych aktywności i zabaw. - Zorganizowaliśmy dyskotekę ze śpiewami, wybraliśmy się na poszukiwania kota Sambora, poznawaliśmy faunę i florę okolicznych lasów - wylicza pani Marta. - Pływaliśmy też rowerkami wodnymi na jeziorze, graliśmy w gry i wzięliśmy udział w ognisku. Ostatniego dnia oglądaliśmy zdjęcia i opowiadaliśmy sobie, co najbardziej nam się podobało.

To wszystko nie udałoby się jednak, gdyby nie akcja “Pociąg Marzeń”. Cykliczna inicjatywa wspiera organizacje szeroko rozumianego aktywizowania dzieci i młodzieży, w szczególności podopiecznych różnych fundacji, stowarzyszeń oraz domów dziecka. Już od lat do akcji przyłączają się firmy, które poprzez wykupienie symbolicznego wagonika, pomagają tym instytucjom w sfinansowaniu marzeń najmłodszych. Im więcej wagoników, tym więcej dzieci ma szansę na spędzenie beztroskiego i radosnego czasu.

- Już po raz trzeci jesteśmy beneficjentami “Pociągu Marzeń” - mówi pani Marta. - Jesteśmy naprawdę wdzięczni za tę pomoc, bo w ten sposób możemy robić więcej dla naszych podopiecznych. A potrzeby są spore. Obecnie zakładamy zbiórkę w serwisie siepomaga.pl. Chcielibyśmy zorganizować salę doświadczania świata, służącą m.in. do terapii światłem. Całkowity koszt to ok. 20 tys. zł. Wierzymy jednak, że znajdą się osoby, które przyłączą się do naszych działań.

To dzięki Wam dzieci spełniają swoje marzenia

Każdy wagonik nosił nazwę firmy, która go wykupiła. Mecenasem Strategicznym tegorocznej akcji została Grupa Tauron, największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce, który dostarcza energię do ponad 5,6 mln klientów w kraju. Firma jest też drugim co do wielkości jej producentem i sprzedawcą oraz największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. Jednym z fundamentów działania Grupy Tauron jest troska o planetę. Firma realizuje swoją ekologiczną strategię za sprawą Zielonego Zwrotu Taurona. Grupa Tauron angażuje się w szereg przedsięwzięć na rzecz otoczenia, takich jak działalność edukacyjna i charytatywna. Jest sponsorem ważnych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Swoją pomoc zaoferowała również firma Global Impact Beata Drzazga, która została Mecenasem Ogólnopolskim naszej akcji. Global Impact Beata Drzazga zajmuje się m.in. mentoringiem, inspirowaniem i wspieraniem zarówno przedsiębiorców działających już w biznesie, jak i młodych osób chcących otworzyć firmy. Wspiera i inspiruje młodzież, a także zajmuje się misjami gospodarczymi na całym świecie i pomaga łączyć ludzi w biznesie.

Kolejnym z Mecenasów Ogólnopolskich akcji „Pociąg Marzeń” jest Skarbiec TFI - jedno z najdłużej działających towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Towarzystwo było wielokrotnie wyróżniane prestiżowymi nagrodami, w tym za innowacyjność oraz rentowność zarządzanych funduszy. Skarbiec TFI obecnie zarządza aktywami w wysokości ponad 5 miliardów złotych, co oznacza, że jest jednym z największych, niezależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Na koniec marca 2023 Skarbiec TFI miało ponad 93 tysiące aktywnych klientów i obsługiwało ponad 1500 firm i instytucji.

Do grona Mecenasów Ogólnopolskich dołączyła również Huta Łabędy. Jest ona jednym z najbardziej znanych i cenionych w kraju dostawców produktów i usług hutniczych, w tym, w szczególności, produktów dla górnictwa i budownictwa.