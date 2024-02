Podwyżki dla nauczycieli w Koszalinie. Od marca wypłaty z wyrównaniem

- W tym roku budżet koszalińskiej oświaty jest rekordowy, bo będzie wynosił aż 418 milionów złotych - uzupełnił odpowiedzialny za oświatę wiceprezydent Przemysław Krzyżanowski.

- Subwencja oświatowa to 282 mln złotych wraz z dotacją przedszkolną, co oznacza, że koszaliński samorząd dołoży 136 mln złotych, co jest kwotą większą o prawie 20 mln zł, niż w roku ubiegłym. Skala dopłaty miasta do wynagrodzeń nauczycielskich w 2023 roku to jest 21 milionów złotych. W tej kwocie zawierają się na przykład dodatki motywacyjne czy funkcyjne. W tym roku te dopłaty osiągną wartość 30 milionów złotych - dodał wiceprezydent.