Pogoda odstraszyła spacerowiczów w Unieściu. Nad morzem mocno wieje [zdjęcia]

15/16 - 16.01 (poniedziałek/wtorek - wtorek)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od -8°C do -5°C, nad samym morzem do -2°C. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich.

16/17 - 17.01 (wtorek/środa - środa)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Nad morzem przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od -6°C do -3°C, nad morzem do -2°C. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i południowy.

17/18 - 18.01 (środa/czwartek - czwartek)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Nad morzem przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C, nad morzem do -1°C. Temperatura maksymalna od 0°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, stopniowo słabnący, południowo-zachodni i zachodni.

18/19 - 19.01 (czwartek/piątek - piątek)