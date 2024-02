Pogoda w Koszalinie i regionie. Uwaga! Nad morzem mocno powieje. Obowiązuje ostrzeżenie

W powiatach - koszalińskim, białogardzkim, kołobrzeskim, świdwińskim, gryfickim, łobeskim, kamieńskim, goleniowskim, polickim oraz Szczecinie i Świnoujściu, wprowadzone zostało ostrzeżenie pierwszego stopnia. W tych powiatach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85 km/h.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, nad morzem dość silny i silny, od 30 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, lokalnie do 90 km/h z kierunków zachodnich.