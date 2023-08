Połczyn-Zdrój chce odzyskać połączenie kolejowe. Powstaną nowe tory?

Mija ćwierć wieku od chwili, gdy Połczyn-Zdrój stracił kolejowe połączenia z resztą kraju. Teraz pojawił się pomysł jego odtworzenia i wybudowania zupełnie nowej linii kolejowej do Rąbina, skąd pociągami można już pojechać dalej w świat.

Ostatni pociąg do Grzmiącej odjechał z Połczyna-Zdroju w maju 1999 roku. Ale jeszcze na początku lat 90. XX wieku z Połczyna-Zdroju można było pociągiem dostać się na południe: do Złocieńca i dalej do Choszczna. Na tej linii kursowały wówczas cztery pary pociągów. Tyle samo co do Grzmiącej przez Barwice, gdzie można było przesiąść się do pociągu na trasie Białogard – Piła i dojechać praktycznie do każdego zakątka Polski. Pięć par pociągów łączyło zaś uzdrowisko ze Świdwinem (tu była i jest linia Runowo - Białogard). Jako pierwsza zlikwidowana została linia Połczyn – Złocieniec, którą poprowadzono potem szlak rowerowy śladem „zwiniętych torów”. Następnie linię do Świdwina i na końcu do Grzmiącej. Obrazu upadku dopełnił pożar pięknego połczyńskiego dworca w lipcu 2012 roku. Pogorzelisko stało kilka lat zupełnie opuszczone, by w roku 2018 gmina rozebrała resztę budynku i wieży ciśnień. Dziś o tym, że Połczyn był kiedyś sporym węzłem kolejowym przypominają zarysy dawnych peronów i torów.

Teraz pojawił się pomysł, aby kurort odzyskał połączenie kolejowe, ale nie poprzez odtworzenie starych szlaków, ale wybudowanie całkiem nowego – do Rąbina. To około 20 kilometrów do stacji w Rąbinie na linii kolejowej 202 między Runowem Pomorskim a Białogardem. Tu można „złapać” połączenia zresztą kraju. Pomysł budowy nowych torów do Rąbina rzucił burmistrz Połczyna Sebastian Witek, który podkreśla, że brak komunikacji kolejowej – i w ogóle wykluczenie komunikacyjne – są problem z rozwoju miasta i regionu czy np. z dojazdem kuracjuszy do sanatorium. Oficjalnie zgłosił go w piśmie skierowanym do wójt Rąbina Anety Krawiec zachęcając sąsiada do połączenia wysiłków.

- Problemy komunikacyjne przerastają możliwości niewielkiej gminy, która działa w pojedynkę, potrzebne jest zainteresowanie i wsparcie instytucji zewnętrznych, o co dużo łatwiej zabiegać wspólnie – pisze burmistrz dodając, że pomysł sygnalizował już wiceministrowi spraw wewnętrznych i administracji Pawłowi Szefernakerowi czy prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas jego niedawnej wizyty w Połczynie.

Przez ostatnie tygodnie połczyński samorząd skupił się na pracach mających na celu określenie możliwych przebiegów tras. Opracowano wstępne trasy przejazdu przede wszystkim po terenach należących do właścicieli publicznych, zarówno najkrótsze, jak i uwzględniające jak największą liczbę miejscowości. W najbliższym czasie powinno dojść do spotkania mającego na celu określenie frontu wspólnych działań możliwych do przeprowadzenia w tej sprawie, a także uzgodnienie stanowisk gmin w kwestii ostatecznego przebiegu trasy. - Kolejnym krokiem będą starania o pomoc władz centralnych o utworzenie nowej linii – dodają samorządowcy. - O pomyśle słyszałam, ale nie chcę w tej chwili jednoznacznie się wypowiadać, bo musiałabym poznać szczegóły: czy to miałaby być kolej wąskotorowa, czy normalnotorowa, a przede wszystkim przez jakie tereny i miejscowości miałaby przebiegać – wójt Rąbina Aneta Krawiec mówi, że wymagałoby to uzgodnień z właścicielami gruntów i konsultacji z mieszkańcami. Pierwsze tory do niemieckiego jeszcze kurortu Bad Polzin ułożono od strony Świdwina w roku 1894 ciągnąc je dalej do Grzmiącej. Miasteczko uzyskało połączenie z Rzeszą, w kilka godzin do uzdrowiska mogli np. dojechać kuracjusze z Berlina. W roku 1903 zbudowano linię z Połczyna do Złocieńca.

