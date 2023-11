Policjanci z Koszalina podsumowują 1 listopada. Ani jednej stłuczki, żadnego pijanego kierowcy

W trakcie policyjnych działań mundurowi z koszalińskiej komendy wspólnie z innymi służbami obecni byli przy największych skrzyżowaniach, na których kierowali ruchem i pomagali kierowcom w sprawnym przemieszczaniu się oraz prawidłowym zaparkowaniu pojazdów. Mundurowi w newralgicznych momentach pomagali również pieszym bezpiecznie pokonać przejścia dla pieszych.

Z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu przez cały czas trwały wzmożone policyjne kontrole na drogach krajowych i powiatowych.

- Policjanci przeprowadzili liczne działania, skupiając się głównie na ujawnianiu nieodpowiedzialnych kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość, czy wsiadają za kierownicę po alkoholu. Przeprowadzone przez policjantów kontrole w obrębie cmentarza wykazały, że wszyscy użytkownicy dróg wzięli sobie policyjne apele "do serca" i wykazali się ogromną odpowiedzialnością. Kierowcy stosowali się do obowiązujących przepisów, a piesi w sposób prawidłowy poruszali się po drodze. W rejonie cmentarzy nie doszło do zdarzeń drogowych. W całym mieście doszło tylko do kilku drobnych kolizji.